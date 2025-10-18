Advertisement
अफगानिस्तान हमले के बाद PCB का जवाब, रद्द नहीं होगी सीरीज, नई टीम की तलाश में पाकिस्तान

PCB: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर क्रिकेट जगत पर छा चुका है. पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच नवंबर में होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है. अब इसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की तरफ से देखने को मिला है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 18, 2025, 03:41 PM IST
AFG vs PAK
AFG vs PAK

PCB: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर क्रिकेट जगत पर छा चुका है. पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच नवंबर में होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है. अब इसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की तरफ से देखने को मिला है. पाकिस्तानी हवाई हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की मौत हुई और कुछ मासूम लोगों की भी जान चली गई, जिसके बाद अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज से नाम वापस लिया था.

कब होनी है सीरीज?

17 से 29 नवंबर तक टी20 फॉर्मेट की ट्राई सीरीज खेली जानी थी. इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें शामिल थीं. लेकिन अफगानिस्तान के नाम वापस लेने के बाद भी सीरीज समय पर होगी. इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तान की तरफ से की गई है. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज के लिए नई टीम तलाशने में जुट चुका है. 

क्या है अपडेट? 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क मुताबिक पीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अफगानिस्तान के हटने के बाद भी त्रिकोणीय श्रृंखला निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चलेगी. हम एक प्रतिस्थापन टीम की तलाश कर रहे हैं और एक बार अंतिम रूप देने के बाद, घोषणा की जाएगी. ट्राई सीरीज में श्रीलंका की एक तीसरी टीम भी शामिल है, इसलिए यह 17 नवंबर से शुरू होगी.'

श्रीलंका के खिलाफ भी सीरीज

पाकिस्तान टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में जुटी हुई है. पाकिस्तान को 11 से 15 नवंबर के बीच एक द्विपक्षीय सीरीज श्रीलंका के खिलाफ भी खेलनी है. हालांकि, इसकी मेजबानी पाकिस्तान नहीं बल्कि श्रीलंका के हाथों में होगी. पाकिस्तान की टीम श्रीलंका का दौरा करेगी. 

