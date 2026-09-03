पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अचानक मची उथल-पुथल, 10 साल में बदले 6 कप्तान और 11 कोच, कमियों की खुल गई पोल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अचानक उथल-पुथल मची हुई है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मैचों में बुरी तरह हारने के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार से बर्मिंघम में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले टीम में बड़े-बड़े बदलाव किए हैं. मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक और सलमान अली आगा जैसे सीनियर खिलाड़ियों समेत सात खिलाड़ियों को टीम से हटा दिया गया है. साथ ही, हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को भी घर वापस भेज दिया गया है. आखिरी टेस्ट के लिए उनकी जगह व्हाइट-बॉल कोच माइक हेसन और एशले नोफके लेंगे.
हाल के समय में पाकिस्तान को अपने कोचिंग स्ट्रक्चर में स्थिरता बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. एक दशक में पाकिस्तान क्रिकेट में 6 कप्तान और 11 कोच बदल चुके हैं. पिछले दशक में सरफराज अहमद, बाबर आजम, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जा चुका है. वहीं, मिस्बाह उल हक, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रहमान, ग्रांट ब्रैडबर्न, मोहम्मद हफीज, अहर महमूद, जेसन गिलेस्पी, गैरी कर्स्टन, आकिब जावेद, माइक हसन और सरफराज अहमद को कोचिंग टीम में शामिल किया जा चुका है.
इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के शुरुआती दो टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट हेड कोच सरफराज अहमद को हटा दिया. तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान ने बड़े बदलाव किए और व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन को टेस्ट टीम की जिम्मेदारी सौंप दी. सात खिलाड़ियों को घर भी भेज दिया गया. इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमियों की पोल खोलकर रख दी. सितंबर 2021 में मिसबाह उल हक के हेड कोच पद से हटने के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग सेटअप में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं. मिसबाह उल हक को 2019 में हेड कोच और चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया गया था, जिससे पाकिस्तान में सभी फॉर्मेट के लिए एक ही कोचिंग स्ट्रक्चर का दौर शुरू हुआ.
मिसबाह उल हक ने और बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने सितंबर 2021 में अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक साल बाकी रहते हुए भी पद छोड़ दिया. PCB ने तुरंत सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज्जाक को आने वाली न्यूजीलैंड सीरीज के लिए अंतरिम कोच बनाया. बाद में सकलैन परमानेंट हेड कोच बने और 2022-23 के आखिर तक सभी फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की देखरेख की. उनके कार्यकाल के बाद 2023 में एक और बदलाव हुआ, जब PCB ने एक नए स्ट्रक्चर के साथ प्रयोग किया, जिसमें ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच और मिकी आर्थर टीम डायरेक्टर थे.
न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान टीम के साथ काम करने के बाद, ग्रांट ब्रैडबर्न को मई 2023 में दो साल के कॉन्ट्रैक्ट पर औपचारिक रूप से हेड कोच नियुक्त किया गया. 2023 वर्ल्ड कप तक, स्ट्रक्चर में आर्थर डायरेक्टर, ब्रैडबर्न हेड कोच और एक बड़ी सपोर्ट स्टाफ टीम शामिल थी. 2023 वर्ल्ड कप के बाद, पाकिस्तान ने आर्थर-ब्रैडबर्न सेटअप से हटकर ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट दौरे और उसके बाद के समय के लिए मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर की भूमिका में शामिल किया.
PCB का मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर नियुक्त करना एक बड़े रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा था, जिसमें पाकिस्तान ने न सिर्फ कोच बदले, बल्कि सीनियर मैनेजमेंट पदों से जुड़े टाइटल और जिम्मेदारियां भी बार-बार बदलीं. फिर शायद उस दौर का सबसे बड़ा कोचिंग एक्सपेरिमेंट हुआ. अप्रैल 2024 में, पाकिस्तान ने जेसन गिलेस्पी को रेड-बॉल हेड कोच और गैरी कर्स्टन को व्हाइट-बॉल हेड कोच नियुक्त किया, दोनों के साथ दो साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया.
अजहर महमूद को सभी फॉर्मेट के लिए असिस्टेंट कोच बनाया गया. यह बंटवारा खेल के दोनों वर्जन के लिए स्पेशलिस्ट लीडरशिप देने के मकसद से किया गया था. गैरी कर्स्टन, जिन्होंने पहले भारत को 2011 ODI वर्ल्ड कप जिताया था, उनसे पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल प्रोग्राम की देखरेख की उम्मीद थी, जबकि जेसन गिलेस्पी को टेस्ट टीम को फिर से बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी. हालांकि, यह व्यवस्था कुछ ही महीनों तक चली.
हेड कोच ने अक्टूबर 2024 में इस्तीफा दे दिया और PCB ने जेसन गिलेस्पी को ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट-बॉल टूर के लिए अंतरिम तौर पर जिम्मेदारी सौंप दी. नवंबर में, आकिब जावेद को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए अंतरिम व्हाइट-बॉल हेड कोच नियुक्त किया गया. फिर दिसंबर 2024 में जेसन गिलेस्पी का कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके बाद आकिब जावेद को रेड-बॉल टीम की भी अंतरिम जिम्मेदारी दे दी गई. असल में, पाकिस्तान उसी कैलेंडर साल में दो-कोच स्पेशलिस्ट मॉडल से हटकर एक और अंतरिम व्यवस्था पर आ गया था.
आकिब जावेद का अंतरिम व्हाइट-बॉल कार्यकाल 2025 में भी जारी रहा, जब तक कि PCB ने मई में माइक हेसन को परमानेंट व्हाइट-बॉल हेड कोच नियुक्त नहीं किया. माइक हेसन ने आकिब जावेद की जगह ली और 26 मई 2025 को अपना कार्यकाल शुरू किया. PCB ने न्यूजीलैंड और केन्या के साथ उनके पिछले इंटरनेशनल अनुभव और फ्रैंचाइजी क्रिकेट में उनके काम पर जोर दिया. जून 2025 में, अजहर महमूद को एक्टिंग रेड-बॉल हेड कोच नियुक्त किया गया, उन्होंने वह भूमिका संभाली जो पहले हुए कोचिंग बदलावों के बाद खाली हो गई थी.
इसके बाद अजहर महमूद ने 2025 में टेस्ट टीम की देखरेख जारी रखी, जिसमें साउछ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज भी शामिल थी. PCB ने उन्हें उस सीरीज के लिए रेड-बॉल हेड कोच के तौर पर चुना. हेसन की व्हाइट-बॉल भूमिका और अजहर की रेड-बॉल जिम्मेदारियों के बीच बंटवारे से पाकिस्तान को आखिरकार कुछ निरंतरता बनाए रखने का मौका मिला, लेकिन एक बार फिर, टेस्ट सेटअप बदल दिया गया. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को 2026 बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से पहले रेड-बॉल हेड कोच नियुक्त किया गया. यह नियुक्ति इसलिए खास थी क्योंकि सरफराज अहमद सीधे अपने खेल करियर से राष्ट्रीय सेटअप में कोचिंग की भूमिका में आ गए थे.
सरफराज अहमद ने पहले पाकिस्तान शाहीन और U19 टीम के साथ काम किया था, जिससे उन्हें सिस्टम से आ रहे कई खिलाड़ियों की जानकारी थी. हालांकि, उनका कार्यकाल कुछ ही महीनों का रहा. 2026 इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की खराब शुरुआत के बाद एक और बड़ा बदलाव किया गया. लीड्स और लॉर्ड्स में हार के बाद, PCB ने सरफराज और बॉलिंग कोच उमर गुल को हटा दिया और सात खिलाड़ियों को घर वापस भेज दिया. माइक हेसन, जिन्हें शुरू में पाकिस्तान का व्हाइट-बॉल हेड कोच नियुक्त किया गया था, उन्हें टेस्ट टीम की जिम्मेदारी संभालने के लिए भी लाया गया है.