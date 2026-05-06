पाकिस्तान की 'उधार' वाली क्रिकेट, PSL से निकला मोहसिन नकवी का दिवाला! अरबों रुपयों के लिए दर-दर भटक रहा PCB

Pakistan Cricket News: पीसीबी ने पीएसएल फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स से अरबों रुपये के बकाया की वसूली के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है. यह कार्रवाई लीग की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए की जा रही है.
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Pakistan Cricket News: पाकिस्तान क्रिकेट और विवादों का पुराना रिश्ता रहा है. पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) भी इससे बच नहीं पाया है. लीग के समापन के बाद अब पैसों की मारामारी हो रही है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) दर-दर इसके लिए भटक रहा है. पीसीबी ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और अनुबंधों में अनुशासन लाने के लिए फ्रेंचाइजी, ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स और कमर्शियल पार्टनर्स से अरबों पाकिस्तानी रुपये के बकाया की वसूली के लिए एक कड़ा अभियान शुरू किया है. यह कदम बोर्ड के वित्तीय ढांचे को अधिक पारदर्शी और अनुशासित बनाने की दिशा में उठाया गया है.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में पीएसएल से जुड़े कई हितधारकों को कानूनी नोटिस जारी किए हैं. इन नोटिसों में चेतावनी दी गई है कि बकाया भुगतान तुरंत जमा करें, अन्यथा उनके अनुबंध रद्द किए जा सकते हैं. शुरुआत में कुछ पीएसएल फ्रेंचाइजियों के नाम भी इस सूची में थे, लेकिन पीसीबी के नोटिस के बाद उन्होंने अपना वार्षिक फ्रेंचाइजी शुल्क जमा कर दिया है.
अपना भुगतान करने के बावजूद कुछ फ्रेंचाइजियों ने पीसीबी के खिलाफ चिंताएं जताई हैं. उनका दावा है कि बोर्ड ने अभी तक सेंट्रल रेवेन्यू पूल से उनके हिस्से की राशि जारी नहीं की है. एक फ्रेंचाइजी ने बताया कि पीएसएल के 10वें संस्करण का लगभग 96 करोड़ रुपये अभी भी बकाया है. जवाब में पीसीबी का कहना है कि जब तक सभी पक्ष अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं करते, तब तक फंड जारी करना संभव नहीं है.
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वित्तीय संकट का एक बड़ा कारण एक प्रमुख मीडिया राइट्स कंपनी है, जिसने पीएसएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रसारण और व्यावसायिक अधिकार खरीदे थे. इस कंपनी ने कथित तौर पर लगभग 4.5 अरब रुपये के भुगतान में चूक की है, जिसका असर बोर्ड के ऑडिट और वित्तीय रिकॉर्ड पर पड़ा है. मुल्तान सुल्तांस के नए मालिकों ने पीएसएल 11 से पहले अपनी सभी वित्तीय जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं. हालांकि, इससे पीसीबी पर एक नई जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि अब उसे इन फ्रेंचाइजियों को अगले कई सीजन के लिए प्रति सीजन लगभग 85 करोड़ रुपये का न्यूनतम भुगतान सुनिश्चित करना होगा.
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बोर्ड की चुनौतियां अन्य विज्ञापनदाताओं और प्रायोजकों के कारण और बढ़ गई हैं जिन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है. स्थिति तब और जटिल हो गई जब पीसीबी ने पीएसएल 11 के अधिकार एक ऐसी इकाई को बेचे, जिसके पास रावलपिंडी फ्रेंचाइजी भी है और उस इकाई ने अधिकारों को फिर से उसी पुरानी डिफॉल्टर कंपनी को सब-लाइसेंस कर दिया. कुल मिलाकर पीसीबी की यह कोशिश लीग की भविष्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए है.