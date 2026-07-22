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खराब फील्डिंग से तंग आया PCB, कैच छोड़ने की बीमारी दूर करने के लिए उठाया ये बड़ा कदम

padel mandatory for Pakistan cricketers: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टीम को 'फिट' और 'सुपरफास्ट' बनाने का बीड़ा उठाया है. इसके लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) लाहौर में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग रूटीन में बड़ा बदलाव किया गया है. आइए, डिटेल से जानते हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 22, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:08 PM IST
खराब फील्डिंग से तंग आया PCB, कैच छोड़ने की बीमारी दूर करने के लिए उठाया ये बड़ा कदम

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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