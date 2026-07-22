खराब फील्डिंग से तंग आया PCB, कैच छोड़ने की बीमारी दूर करने के लिए उठाया ये बड़ा कदम

padel mandatory for Pakistan cricketers: पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी लचर फील्डिंग के लिए अक्सर ट्रोल होती रहती है. मैदान पर कैच छोड़ने और गिरते फिटनेस स्तर को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सख्त हो गया है. पीसीबी ने अपने खिलाड़ियों की सुस्ती दूर भगाने और रिफ्लेक्स को नए स्तर पर ले जाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में आने वाले खिलाड़ियों के रूटीन में बड़ा बदलाव किया गया है.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने खिलाड़ियों की सुस्ती दूर भगाने और रिफ्लेक्स को नए स्तर पर ले जाने के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में एक अनोखा बदलाव किया है. अब पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए सिर्फ जिम में पसीना बहाना काफी नहीं होगा, बल्कि उन्हें अनिवार्य रूप से 'पैडेल' (Padel) खेल में भी हाथ आजमाना होगा.
अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लंबे समय तक चलने वाले ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों को हर दूसरे दिन फिटनेस रूटीन के तहत कम से कम 40 मिनट पैडेल खेलना होगा. आइए जानते हैं कि टेनिस और स्क्वैश का यह अनोखा कॉम्बिनेशन कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस और मैदान पर फील्डिंग की सूरत बदलने जा रहा है.
दरअसल, पीसीबी के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों की फुर्ती, रिफ्लेक्स, स्टैमिना और सबसे जरूरी उनकी फील्डिंग स्किल्स में सुधार करना है. यह फैसला पीसीबी के सीनियर सेलेक्टर और हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद की सिफारिश पर लिया गया है. आकिब जावेद का मानना है कि पैडेल खेलने से खिलाड़ी न सिर्फ अधिक फिट और एक्टिव बनेंगे, बल्कि इससे ट्रेनिंग का माहौल भी आनंददायक और मजेदार बना रहेगा.
पैडेल (Padel) एक ऐसा खेल है, जो काफी हद तक टेनिस और स्क्वैश को मिलाकर बना है. यह एक छोटे से बंद कोर्ट में खेला जाता है. कोर्ट भले ही छोटा होता है, लेकिन इस खेल में खिलाड़ियों को एक पल के लिए भी रुकने का मौका नहीं मिलता. गेंद इतनी तेजी से आती-जाती है कि खिलाड़ियों को लगातार भागना, झुकना और मुड़ना पड़ता है.
पाकिस्तान टीम के पूर्व गेंदबाज और सेलेक्टर आकिब जावेद के मुताबिक, इस खेल को खेलने से लगातार दौड़ने से होने वाली सांस फूलने की समस्या कम होती है और स्टैमिना बढ़ता है. इसके अलावा तेजी से आते शॉट को पकड़ने के लिए शरीर में चीते जैसी फुर्ती आती है, जो क्रिकेट में बेहतरीन कैच पकड़ने और रन रोकने (फील्डिंग) में सबसे ज्यादा काम आती है.
पीसीबी का इरादा नेशनल क्रिकेट एकेडमी को एक ऐसा सेंटर बनाने का है, जहां खिलाड़ी अपने खेल के हर पहलू को विकसित कर सकें. पैडेल कोर्ट के अलावा, पीसीबी एनसीए में कई अन्य खेल और मनोरंजक सुविधाएं जोड़ने की योजना बना रहा है.
बास्केटबॉल कोर्ट: खिलाड़ियों की जंपिंग और कार्डियो फिटनेस के लिए जल्द बास्केटबॉल कोर्ट तैयार किया जाएगा.
इंडोर हॉल: स्नूकर और अन्य मनोरंजक इंडोर गेम्स के लिए एक नया हॉल बनाया जा रहा है.
AI-पावर्ड बॉलिंग मशीन: ट्रेनिंग को हाई-टेक बनाने के लिए पीसीबी ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस बॉलिंग मशीन भी इंस्टॉल की है.
इन आधुनिक सुविधाओं के जरिए पीसीबी की कोशिश है कि पाकिस्तानी एथलीट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चुनौतियों के लिए अधिक फिट और पूरी तरह से तैयार रह सकें.