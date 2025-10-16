Advertisement
trendingNow12964552
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल, पहले सूर्या ने उतारी थी इज्जत, अब Salman Ali Agha के साथ PCB करने जा रहा बड़ा 'खेला'

Salman Ali Agha: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सलमान अली आगा को पाकिस्तान की टी20 टीम की कप्तानी से हटाने का मन बना लिया है. जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है. आइए जानते हैं बोर्ड सलमान के बाद किस खिलाड़ी को कप्तान बनाने पर विचार कर रहा है.

Edited By:  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल, पहले सूर्या ने उतारी थी इज्जत, अब Salman Ali Agha के साथ PCB करने जा रहा बड़ा 'खेला'

Salman Ali Agha: एशिया कप 2025 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में नया भूचाल आया है. यूएई की सरमजीं पर खेले गए टी20 एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को तीन बार धूल चटाई थी. जिस खिलाड़ी की कप्तानी में पाक को यह हार मिली थीं, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी उसके साथ बड़ा खेलना करने की तैयारी में है. जी हां, खबर है कि सलमान अली आगा से कप्तानी छिन सकती है.इस बार बोर्ड ने एक सीनियर और अनुभवी खिलाड़ी को नया टी20 कप्तान बनाने का मन बनाया है.

पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया कि PCB अब सलमान अली आगा को टी20 कप्तानी से हटाने की तैयारी में है. बोर्ड के अंदर यह चर्चा जोरों पर है कि सलमान न तो बतौर कप्तान प्रभावी साबित हुए हैं, न ही बतौर खिलाड़ी टी20 टीम में उनकी जगह बन पा रही है.एक अंदरूनी सूत्र के मुताबिक 'सलमान अली आगा को कप्तान बनाना बोर्ड का प्रयोग था, लेकिन एशिया कप के बाद यह साफ है कि टीम को अब एक नई दिशा और नया चेहरा चाहिए.'

ये खिलाड़ी बन सकता है नया कप्तान

सलमान अली आगा के बाद जिस खिलाड़ी को कप्तानी दी जा सकती है वो कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से चोटिल चल रहे शादाब खान हैं, जो अब पूरी तरह फिट हैं और जल्द ही मैदान पर लौटने वाले हैं. शादाब ने हाल ही में लंदन में कंधे की सर्जरी कराई थी, जिसके बाद वे रिकवरी पर थे. अब माना जा रहा है कि वो 11 से 15 नवंबर के बीच श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज से वापसी करेंगे. PCB उन्हें इस सीरीज में कप्तान के रूप में आजमाना चाहता है, ताकि अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले नई लीडरशिप को तैयार किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

शादाब हैं लंबे समय के विकल्प

एशिया कप में मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है. PCB के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बोर्ड अब शादाब खान को टी20 फॉर्मेट के लिए दीर्घकालिक कप्तान के रूप में देख रहा है. शादाब पहले भी टीम के उपकप्तान रह चुके हैं और मैदान पर उनकी रणनीतिक समझ को काफी सराहा गया है. शादाब खान के पास 112 टी20 मैचों का अनुभव है. जिसमें उन्होंने 792 रन बनाने के साथ ही 112 विकेट निकाले हैं. वो बढ़िया ऑलराउंडर हैं, जो निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं. उनके पास टी20 का अच्छा खासा अनुभव भी है.

कायदे आजम ट्रॉफी में खेलेंगे ट्रायल मैच

माना जा रहा है कि कप्तानी संभालने से पहले शादाब कायदे आजम ट्रॉफी में एक चार दिवसीय घरेलू मैच खेलकर अपनी फिटनेस और लय साबित करना चाहते हैं. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो श्रीलंका सीरीज से ही वह टीम की कमान संभाल सकते हैं. अब देखना होगा कि बोर्ड क्या फैसला लेता है.

टीम इंडिया ने लगातार तीन मैचों में रूला दिया था

एशिया कप में सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कुछ छोटी टीमों को हराकर फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन खिताबी जंग में उसकी पोल खुल गई थी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पाक को 5 विकेट सेहरा दिया. पूरे टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल समेत तीन मैच हुए थे और तीनों में ही पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी. लगातार तीन मैच हारने वाली पाक टीम का सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना था.

एशिया कप में सलमान अली आगा ने बार-बार झेली बेइज्जती

एशिया कप 2025 के दौरान दोनों देशों के बीच तनाव के चलते 'नो हैंडशेक' विवाद भी सुर्खियों में रहा था. भारतीय कप्तान ने तीनों ही मैचों में पाकिस्तान कैप्टन सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था, इससे पीसीबी को खूब मिर्ची लगी थी और इस मुद्दे पर खूब बवाल मचा. हर बार सलमान अली आगा को बेइज्जत होना पड़ा था. जब टीम इंडिया फाइनल जीती तो उसने एसीसीसी के चेयरमैन जो पीसीबी के अध्यक्ष  भी हैं मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इन्कार कर दिया था. 

ये भी पढ़ें: AUS vs IND: टीम इंडिया पर कहर बनकर टूटने को तैयार यह 3 कंगारू, इन मैच विनर्स से कैसे पार पाएगी गिल ब्रिगेड?

 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

#Pakistan Cricket #Salman Ali Agha

Trending news

जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
rss
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
amit shah
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
Bhupendra Patel
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल