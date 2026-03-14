इस खिलाड़ी ने PSL छोड़ जॉइन की KKR तो तिलमिला गया PCB, अब उठाने जा रहा ये बड़ा कदम

PCB vs Blessing Muzarbani: 28 मार्च से शुरू होने जा रहे आईपीएल 2026 से ठीक पहले एक विवाद खड़ा हो गया है. यह विवाद पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL को ठुकराकर आईपीएल 2026 के लिए केकेआर टीम में शामिल होने वाले एक गेंदबाज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच है. जैसे ही इस खिलाड़ी ने PSL के ऊपर IPL को चुना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तिलमिला गया. अब उसने इस गेंदबाज के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है. यह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि जिम्बाब्वे के स्टार तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी हैं, जिनके एक फैसले ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की नींद उड़ा दी है.

हुआ यह है कि तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को PSL की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने स्क्वॉड में शामिल किया था, लेकिन इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान सुपर लीग को बीच मझधार में छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ जुड़ने का फैसला किया है. ब्लेसिंग मुजरबानी के इसी फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बौखला गया है. अगर पीसीबी ने एक्शन लिया तो मुजरबानी को एक साल के बैन का सामना करना पड़ सकता है.

मुस्तफिजुर रहमान की जगह लाया गया

PSL 2026 के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने ब्लेसिंग मुजरबानी को शमार जोसेफ की जगह अपने स्क्वॉड में जोड़ा था. यह टीम तीन बार की चैंपियन है. मुजरबानी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 6 मैचों में 13 विकेट निकाले. ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट लेकर जिम्बाब्वे को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. इस दमदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें केकेआर ने अपने साथ जोड़ लिया. उन्हें बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान की जगह लाया गया है, जिन्हें केकेआर ने जनवरी में रिलीज कर दिया था.

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कॉर्बिन बॉश पर लग चुका है बैन

यह दूसरी बार हुआ है जब कोई खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग को बीच में ही छोड़कर आईपीएल खेलने आया है. पिछले सीजन साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश ने PSL छोड़कर मुंबई इंडियंस जॉइन किया था, जिसके बाद पीएसएल ने उन्हें एक सीजन के लिए बैन कर दिया था. अब मुजरबानी के साथ भी ऐसा हो सकता है.

89 मैचों में 106 शिकार कर चुके हैं मुजरबानी

ब्लेसिंग मुजरबानी जिम्बाब्वे के लिए टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं. वह 89 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 106 विकेट चटका चुके हैं.पिछले सीजन यह खिलाड़ी चैंपियन टीम आरसीबी का हिस्सा था, लेकिन उन्हें एक भी मैच में डेब्यू का मौका नहीं मिला. अब वह केकेआर की पेस अटैक का एक अहम हिस्सा होंगे, क्योंकि हर्षित राणा चोटिल होकर पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं.

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