एशिया कप से पहले एक्शन की तैयारी में बोर्ड, कप्तान के साथ स्टार बल्लेबाज की कटेगी सैलरी!

Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम ने टी20 सीरीज में जीत तो हासिल की, लेकिन उसे वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. टीम के इस प्रदर्शन का असर खिलाड़ियों की सैलरी पर पड़ सकता है. इसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) अपने बड़े खिलाड़ियों की सैलरी को काटने के बारे में विचार कर रहा है.
पाकिस्तान की हालत पतली
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल पाकिस्तान ने तीन टेस्ट मैच खेले, जिनमें से सिर्फ एक में जीत मिली है. वहीं, वनडे क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. 11 मैचों में से उसे सिर्फ दो में जीत मिली है. टी20 इंटरनेशनल में भी उनका प्रदर्शन कोई खास प्रभावशाली नहीं रहा है. इस साल 14 मैचों में से सात जीते और सात गंवाए हैं.
1991 के बाद पहली बार हार
कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. शाई होप के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज ने तीसरे और अंतिम वनडे में पाकिस्तान को 202 रनों से करारी शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. यह 1991 के बाद वेस्टइंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत थी.
आईसीसी राजस्व में हिस्सेदारी पर खतरा
एक क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) खिलाड़ियों के केंद्रीय अनुबंध से उस हिस्से को हटाने की योजना बना रहा है. इसमें आईसीसी के राजस्व का 3% हिस्सा शामिल है. दो साल पहले टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने तत्कालीन चेयरमैन पर दबाव बनाकर यह नियम लागू करवाया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि, ''हालांकि कानूनी जटिलताओं के कारण मौजूदा प्रशासन इस व्यवस्था को तुरंत समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन यह संभावना है कि नए अनुबंधों में इसे आखिरी बार शामिल किया जाएगा.''