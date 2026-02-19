गलत बयानबाजी से हो गया बवाल, शादाब खान पर PCB आगबबूला, पूर्व क्रिकेटर्स पर साधा था निशाना

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शादाब खान को मैच के बाद पूर्व खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने पर नाराजगी जताई है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है. इसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने ऑलराउंडर शादाब खान को मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप के दौरान अपनी भाषा का ध्यान रखने की सलाह दी है. शादाब खान ने टीम में उनके सेलेक्शन पर सवाल पूछने वाले अलग-अलग टेलीविजन चैनल्स पर बैठे पूर्व स्टार्स द्वारा की गई आलोचना का जवाब दिया था.

गलत बयानबाजी से हो गया बवाल

बुधवार को कोलंबो में नामीबिया पर पाकिस्तान की 102 रन की जीत के दौरान शादाब खान ने 36 रन बनाने के साथ 19 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे. शादाब ने कहा, 'पूर्व क्रिकेटर्स की अपनी राय होती है. वे (पूर्व खिलाड़ी) लीजेंड थे, लेकिन वे भी वह हासिल नहीं कर सके जो हमने किया है. हमने वर्ल्ड कप में भारत को हराया है.' पीसीबी ने टीम मैनेजर नवीद चीमा के जरिए ऑलराउंडर को बताया कि वह पूर्व महान खिलाड़ियों के बारे में नकारात्मक बातें न कहे.

शादाब खान पर PCB आगबबूला

सूत्रों ने टेलीकॉमएशियाडॉटनेट को बताया, 'नवीद चीमा ने शादाब को यह बताने के लिए फोन किया है कि बुधवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह अपनी हद से बाहर थे. शादाब को पता होना चाहिए कि सभी पूर्व खिलाड़ी, जिसमें उनके ससुर सकलैन मुश्ताक भी शामिल हैं, इज्जतदार हैं और पाकिस्तान के महान खिलाड़ी हैं. शादाब को उनका सम्मान करना चाहिए और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.'

पूर्व क्रिकेटर्स पर साधा था निशाना

रिपोर्ट के अनुसार, चीमा से कहा गया है कि वह दूसरे खिलाड़ियों को भी बताएं कि वे मैच पर अपने कमेंट्स रखें और हद पार न करें, वर्ना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. शादाब के ससुर सकलैन मुश्ताक ने भी शादाब के कमेंट्स पर नाराजगी जाहिर की है. सकलैन ने टेलीकॉमएशियाडॉटनेट को बताया, 'वे अनचाहे कमेंट्स थे. ज्यादातर खिलाड़ी मेरे साथ खेले थे. असल में, मैं भी उनमें से एक हूं जिसने कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता था, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए कई बड़े मैच जीते थे.'

कोई भी खिलाड़ी मीडिया के सामने नहीं आया

एक और पूर्व खिलाड़ी, कामरान अकमल ने कहा कि शादाब के बयान अनचाहे थे. रिपोर्ट में कामरान के हवाले से कहा गया, 'पूर्व खिलाड़ियों के खिलाफ ऐसे शब्द कहना सावधानी बरतने की जरूरत है.' पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट प्री-मैच और पोस्ट-मैच मीडिया बातचीत को लेकर काफी सतर्क रहा है. भारत के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले लगातार दो दिनों तक पाकिस्तान की ओर से कोई भी खिलाड़ी मीडिया के सामने नहीं आया.

माइक हेसन जवाब दे चुके

नामीबिया के प्री-मैच मीडिया सेशन के लिए जब उस्मान तारिक आए, तो मीडिया मैनेजर ने उन्हें एक सवाल का जवाब देने से रोक दिया. सवाल यह था कि भारत के खिलाफ मैच में तारिक को देर से क्यों इस्तेमाल किया गया, जब उन्हें 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए लाया गया. इस पर मीडिया मैनेजर नईम गिलानी ने कहा, 'तारिक इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि भारत के खिलाफ मैच के बाद मुख्य कोच माइक हेसन इस पर पहले ही जवाब दे चुके हैं.' पाकिस्तान अपना पहला सुपर-8 मुकाबला शनिवार को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा. इसके बाद टीम 24 फरवरी को इंग्लैंड क्रिकेट टीम से पल्लेकेले में भिड़ेगी और चार दिन बाद उसी मैदान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबला खेलेगी.