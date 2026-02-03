Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटपहले बॉयकॉट का ऐलान... अब मदद के लिए फड़फड़ा रहा पाकिस्तान, कई देशों में घुमाया फोन!

पहले बॉयकॉट का ऐलान... अब मदद के लिए फड़फड़ा रहा पाकिस्तान, कई देशों में घुमाया फोन!

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 4 दिन पहले पाकिस्तान ने बवाल मचा रखा है. हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को भारत से मुकाबले का बॉयकॉट करने का ऐलान किया. जिसके बाद सभी को आईसीसी के रिस्पॉन्स का इंतजार है. लेकिन अब खबर है कि इससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) मदद के लिए फड़फड़ा रहा है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:30 AM IST
Mohsin Naqvi
Mohsin Naqvi

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 4 दिन पहले पाकिस्तान ने बवाल मचा रखा है. हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को भारत से मुकाबले का बॉयकॉट करने का ऐलान किया. जिसके बाद सभी को आईसीसी के रिस्पॉन्स का इंतजार है. लेकिन अब खबर है कि इससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) मदद के लिए फड़फड़ा रहा है. पाकिस्तान ने सपोर्ट मांगने के लिए कई क्रिकेट बोर्ड से कॉन्टैक्ट किया लेकिन कहीं से भी पॉजीटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है. 

ICC से नहीं किया संपर्क

NDTV को सूत्रों ने बताया है पाकिस्ता ने अपने बॉयकॉट के फैसले पर इंटरनेशनल सपोर्ट पाने की कोशिश की. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कई दूसरे मेंबर बोर्ड से संपर्क किया है, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे हैं, क्योंकि किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के रुख का समर्थन नहीं किया है. पाकिस्तान सरकार की सोशल मीडिया पर सार्वजनिक घोषणा के बावजूद, PCB ने अभी तक बॉयकॉट के बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से औपचारिक रूप से संपर्क भी नहीं किया है.

निराधार है पाकिस्तान का बॉयकॉट

सूत्रों ने पुष्टि की है कि दूसरे इंटरनेशनल बोर्ड से PCB को मिला फीडबैक सीधा और साफ था. आम सहमति यह है कि इस मामले में पाकिस्तान का कोई कानूनी आधार नहीं है. पाकिस्तान के बॉयकॉट के फैसले को मनमानी के तौर पर देखा जा रहा है. पीसीबी के पास बॉयकॉट की कोई पुख्ता वजह नहीं है. पाकिस्तान की युवा टीम ने हाल ही में U19 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ बिना किसी विरोध या बॉयकॉट का जिक्र किए मैच खेला था.

15 फरवरी को पाकिस्तान ए का मुकाबला

एक चौंकाने वाले विरोधाभासी प्रदर्शन में, पाकिस्तान महिला 'ए' टीम अभी भी उसी दिन (15 फरवरी) को भारत 'ए' के ​​खिलाफ खेलने वाली है और बैंकॉक में राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 मैच से हटने की कोई योजना नहीं है. चूंकि पुरुषों का वर्ल्ड कप मैच कोलंबो, श्रीलंका में होने वाला है जो एक न्यूट्रल जगह है. बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी भी कोई वजह नहीं है.

कंगाल हो जाएगा पाकिस्तान

पाकिस्तान को किसी भी क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट नहीं है. ICC द्वारा पाकिस्तान के अपने क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए "लंबे समय के प्रतिबंधों" की चेतावनी देने के बाद, PCB का यह दांव उसे मुश्किल में डाल गया है. पाकिस्ता ने ये फैसला पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लिया है. PCB अब खुद को घिरा हुआ पा रहा है और उसे भारी वित्तीय दंड (अनुमानित $38 मिलियन से अधिक), महत्वपूर्ण वर्ल्ड कप पॉइंट्स का नुकसान और संभावित निलंबन का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, अभी पाकिस्तान के पास फैसला लेने का समय है.

Kavya Yadav

ICC T20 World Cup 2026

