कभी एशिया कप तो कभी वर्ल्ड कप... पलटूबाज पाकिस्तान की 5 घटिया हरकतें, हर बार हुआ शर्मसार

T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है. कुछ दिनों के लिए ऐसा लग रहा था कि यह मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ नहीं खेलने के अपने फैसले को पलटा. हम आपको यहां पीसीबी के 5 यू-टर्न के बारे में बता रहे हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 11, 2026, 12:50 PM IST
India vs Pakistan Cricket: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है. कुछ दिनों के लिए ऐसा लग रहा था कि यह मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ नहीं खेलने के अपने फैसले को पलटा. उसने यू-टर्न लेते हुए टीम इंडिया के खिलाफ मैच में खेलने को लेकर हामी भर दी. इस विवाद के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की खिल्ली उड़ी है. हाल के वर्षों में मैदान पर होने वाले खेल से ज्यादा चर्चा पीसीबी के उन बयानों की रही है, जिनसे वे बाद में मुकर गए. हम आपको यहां पीसीबी के 5 यू-टर्न के बारे में बता रहे हैं.

क्या एशिया कप 2023 में भारत पाकिस्तान गया?

साल 2023 के एशिया कप के दौरान पीसीबी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि टीम इंडिया को अपने मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आना ही होगा. पीसीबी की ओर से कई बार यह बयान आया कि अगर भारत नहीं आएगा, तो वे भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे. लेकिन अंत में क्या हुआ? 'हाइब्रिड मॉडल' अपनाया गया और भारतीय टीम ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले. पीसीबी को अपनी ही बात से पीछे हटकर टूर्नामेंट की मेजबानी साझा करनी पड़ी.

क्या वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान भारत आया?

एशिया कप विवाद के तुरंत बाद वनडे वर्ल्ड कप 2023 की बारी थी. पीसीबी ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी कि "हम भारत में खेलने नहीं जाएंगे." सुरक्षा कारणों और राजनीतिक तनाव का हवाला देते हुए कई महीनों तक सस्पेंस बनाए रखा गया. हालांकि, जब आईसीसी का दबाव बढ़ा, तो पाकिस्तान टीम न केवल भारत आई, बल्कि अहमदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों में अपने सभी मैच भी खेले. यह पीसीबी के इतिहास का एक और बड़ा यू-टर्न साबित हुआ.

 

fallback

 

क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का वादा पूरा हुआ?

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भी पीसीबी का दावा काफी मजबूत था. उन्होंने बार-बार कहा कि पूरी ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और भारत को हर हाल में आना पड़ेगा. इमेज के मुताबिक, हकीकत फिर से पीसीबी के दावों के उलट रही. भारत ने अपने मैच दुबई में खेले, जो यह दिखाता है कि बोर्ड अंतरराष्ट्रीय दबाव और वित्तीय नुकसान के डर से एक बार फिर झुकने को मजबूर हुआ.

ये भी पढ़ें: अभिषेक शर्मा की तबीयत अब कैसी है? मुश्किल में टीम इंडिया, पाकिस्तान मैच से भी बाहर होने का खतरा

क्या रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जा सका?

एशिया कप 2025 के दौरान एक अलग ही विवाद सामने आया. पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की और धमकी दी कि अगर उन्हें नहीं हटाया गया, तो पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार करेगा. लेकिन जब मैच हुआ, तो पाइक्रॉफ्ट न केवल अपने पद पर बने रहे बल्कि पाकिस्तान ने बिना किसी विरोध के टूर्नामेंट में हिस्सा भी लिया.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी स्पिनर के एक्शन पर उठे सवाल, सपोर्ट में उतरे अश्विन, पूछा- गेंदबाजों पर ही पाबंदी क्यों?

क्या 2026 वर्ल्ड कप में होगा महामुकाबला?

हालिया चर्चा टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर है. पीसीबी ने शुरुआत में फिर वही पुरानी रणनीति अपनाते हुए कहा कि वे भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेंगे. लेकिन अंत में पीसीबी भारत के खिलाफ खेलने के लिए राजी हो गया है. बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से पाकिस्तान नाराज था और उसने इस मैच से खुद को अलग कर लिया था. अब चौतरफा दबाव ने उसे एक बार फिर यू-टर्न लेने पर मजबूर कर दिया.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

