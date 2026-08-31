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लॉर्ड्स में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल, खतरे में सरफराज अहमद की कुर्सी, टीम को मिलेगा नया कोच?

Pakistan Cricket Crisis: लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. तीसरे टेस्ट से पहले व्हाइट-बॉल कोच माइक हेसन को टेस्ट टीम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जबकि सरफराज अहमद की छुट्टी तय मानी जा रही है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 31, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:03 PM IST
लॉर्ड्स में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल, खतरे में सरफराज अहमद की कुर्सी, टीम को मिलेगा नया कोच?
Image Credit: पाकिस्तान के टेस्ट कोच सरफराज अहमद. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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