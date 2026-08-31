लॉर्ड्स में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल, खतरे में सरफराज अहमद की कुर्सी, टीम को मिलेगा नया कोच?

Pakistan Cricket Crisis: लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के हाथों मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट संकट और गहरा गया है. एजबेस्टन में होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच से पहले टीम के कोचिंग स्टाफ में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. रविवार को लॉर्ड्स टेस्ट में मिली 194 रनों की बड़ी हार के बाद पाकिस्तान की टीम तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से पिछड़ गई है. इस शर्मनाक हार के बाद सीमित ओवरों (व्हाइट-बॉल) के मुख्य कोच माइक हेसन को टेस्ट टीम की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है.
पाकिस्तान के Geo News (जियो न्यूज) की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने माइक हेसन से रेड-बॉल यानी टेस्ट टीम की देखरेख करने के लिए कहा है. न्यूजीलैंड के इस कोच से उम्मीद की जा रही है कि वह 9 सितंबर से बर्मिंघम में शुरू होने वाले एजबेस्टन टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में मौजूद रहेंगे. हेसन शुरू में पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद के साथ केवल लंदन की यात्रा पर गए थे, लेकिन लॉर्ड्स में टीम की करारी हार के बाद उनकी भूमिका का दायरा बढ़ाकर उन्हें टेस्ट टीम के साथ भी जोड़ दिया गया है.
इस नए घटनाक्रम ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और वर्तमान टेस्ट कोच सरफराज अहमद के भविष्य पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड दौरे के समाप्त होने के बाद सरफराज अहमद को उनके पद से हटाया जा सकता है और माइक हेसन को टेस्ट कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि वनडे और टी20 सीरीज के बाद माइक हेसन टेस्ट टीम की कमान संभाल लेंगे और सरफराज को हटा दिया जाएगा.
पीसीबी ने टेस्ट टीम में माइक हेसन की भूमिका को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. बोर्ड ने यह भी साफ नहीं किया है कि उन्हें यह जिम्मेदारी हमेशा के लिए दी जा रही है या नहीं. यह भी स्पष्ट नहीं है कि एजबेस्टन में हेसन की मौजूदगी केवल एक मैच की व्यवस्था है या फिर यह पाकिस्तान क्रिकेट के पूरे कोचिंग सिस्टम को बदलने का पहला कदम है. अगर हेसन तीनों फॉर्मेट के कोच बनते हैं, तो वह पाकिस्तान के इतिहास में सभी फॉर्मेट को संभालने वाले मुख्य कोच बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
कोचिंग में बदलाव की चर्चाओं के बीच पाकिस्तानी टेस्ट टीम में खिलाड़ियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. लॉर्ड्स टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और चोटिल इमाम-उल-हक को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है. वहीं, आखिरी टेस्ट के लिए युवा बल्लेबाज सैम अयूब और अराफात मिन्हास को टीम में शामिल किया गया है. इस पूरी सीरीज में पाकिस्तान की बल्लेबाजी सबसे बड़ी चिंता रही है. लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में 389 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी टीम महज 194 रनों पर ढेर हो गई थी.
इस पारी में केवल सऊद शकील ने ही डटकर मुकाबला किया, लेकिन वह भी बाउंड्री पर कैच आउट हो गए. सऊद शकील के 97 रन पर आउट होते ही पाकिस्तान की जीत की बची-खुची उम्मीदें भी टूट गईं. वह अपने शानदार शतक से केवल तीन रन से चूक गए, लेकिन उनका 97 रनों का स्कोर इस सीरीज में दोनों टीमों के किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इस मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए केवल 18 विकेटों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ओपनर इमाम-उल-हक पहले ही दिन पैर की मांसपेशियों (calf) में खिंचाव के कारण दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आ सके.