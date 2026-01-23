Advertisement
BBL से बेइज्जती के बाद बाबर को राहत... पाकिस्तान टीम में सरप्राइज एंट्री बनी मरहम, शाहीन का भी कमबैक

BBL से बेइज्जती के बाद बाबर को राहत... पाकिस्तान टीम में सरप्राइज एंट्री बनी मरहम, शाहीन का भी कमबैक

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान के सबसे चर्चित बल्लेबाज बाबर आजम इन दिनों बड़ा मुद्दा बने हुए हैं. बिग बैश लीग में बाबर की सरेआम बेइज्जती हुई और बल्ले से भी जवाब देने में कामयाब नहीं हुए. अब बाबर को राहत मिली है, उनकी पाकिस्तान टी20 टीम में एंट्री मरहम का काम कर रही है. शाहीन अफरीदी का भी इंजरी के बाद कमबैक हो चुका है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:58 PM IST
Babar Azam

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान के सबसे चर्चित बल्लेबाज बाबर आजम इन दिनों बड़ा मुद्दा बने हुए हैं. बिग बैश लीग में बाबर की सरेआम बेइज्जती हुई और बल्ले से भी जवाब देने में कामयाब नहीं हुए. अब बाबर को राहत मिली है, उनकी पाकिस्तान टी20 टीम में एंट्री मरहम का काम कर रही है. शाहीन अफरीदी का भी इंजरी के बाद कमबैक हो चुका है. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी. 

सलमान को मिली कमान

ऑलराउंडर सलमान अली आगा वर्ल्ड कप 2026 से पहले इस द्विपक्षीय सीरीज में टीम की कप्तानी करेंगे. जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ तीन मुकाबलों की सीरीज से बाहर रहने के बाद पूर्व कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ने टी20 टीम में वापसी की है. बाबर आजम मौजूद बिग बैश लीग (बीबीएल) में रनों के लिए संघर्ष करते नजर आए थे. उन्होंने 11 मुकाबलों में सिर्फ 202 रन बनाए. बाबर प्लेऑफ से पहले नेशनल टीम में शामिल होने के लिए अपनी बीबीएल फ्रेंचाइजी को छोड़ चुके हैं.

कैसा है पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में पाकिस्तान  की बैटिंग लाइनअप मजबूत नजर आती है. इस टीम में फखर जमान, सईम अयूब और साहिबजादा फरहान जैसे खिलाड़ी हैं, जो अच्छी फॉर्म में हैं. हालांकि, विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को नजरअंदाज किया गया है. शादाब खान को इस सीरीज में मौका दिया गया है. वह अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक के साथ एक मजबूत स्पिन-बॉलिंग टीम का हिस्सा बनेंगे.

बॉलिंग अटैक में कौन-कौन?

बॉलिंग अटैक की बात करें तो शाहीन, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर तेज बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे. पाकिस्तान के मुख्य टी20 गेंदबाज हारिस रऊफ भी टीम में नहीं हैं, जिन्होंने हालिया बिग बैश लीग के 11 मुकाबलों में 20 विकेट हासिल किए हैं. पाकिस्तानी टीम टी20 वर्ल्ड कप में 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच कोलंबो में खेलेगी.

टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेट कीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेट कीपर) और उस्मान तारिक.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

