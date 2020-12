Pakistan Cricket Team ने पास किया 5वां Coronavirus Test, अब Quarantine से निकलकर Queenstown जाएगी

क्राइस्टचर्च: पाकिस्तानी क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) कोरोना वायरस टेस्ट (Coronavirus Test) के 5वें दौर में नेगेटिव पाई गई है. अब पूरी टीम 8 दिसंबर को क्वारंटीन से बाहर आ जाएगी बशर्ते खेल मंत्रालय (Health Ministry) से हरी झंडी मिल जाए. न्यूजीलैंड क्रिकेट (New Zealand Cricket) ने सोमवार को ये जानकारी दी है. पाकिस्तानी टीम के 8 सदस्य कोविड-19 (COVID-19) टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें प्रैक्टिस की इजाजत नहीं दी गई थी.

न्यूजीलैंड क्रिकेट (New Zealand Cricket) ने एक बयान में कहा,‘पाकिस्तानी क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) का 5वां और आखिरी कोरोना वायरस टेस्ट (Coronavirus Test) 12वें दिन हुआ जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की मंजूरी मिलने पर टीम कल (मंगलवार) क्वारंटीन (Quarantine) से निकलकर क्वींसटाउन (Queenstown) जाएगी जहां टी20 और टेस्ट सीरीज से पहले प्रैक्टिस करेगी.’

The squad will fly to Queenstown, where they will train ahead of the T20 and Test series against the BLACKCAPS. The member of the Pakistan squad who tested positive on Day 6 will remain in managed isolation until departing, negative tests permitting. Part 2/2 #NZvPAK

