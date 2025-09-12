IND vs PAK: पाकिस्तान की ये जोड़ी भारत के लिए बन सकती है मुसीबत, सूर्या को लगाने होंगे टॉप गेंदबाज, एक टी20 का शतकवीर

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का शोर तेज हो चुका है. 14 सितंबर को दोनों टीमों के बीच हाईवोल्टेज मैच देखने को मिलेगा. टीम इंडिया का पलड़ा भारी है और सभी को भारत की जीत की उम्मीद है. लेकिन इस बार पाकिस्तान को हलके में लेना भारी पड़ सकता है. पाकिस्तान की एक जोड़ी टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकती है. इसके लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया के टॉप गेंदबाजों को लगाना पड़ेगा.

कौन हैं ये दो बल्लेबाज?

कभी पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नामों की तूती बोलती थी. एक मैच में दोनों ने अपने दम पर विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया को करारी शिकस्त दी थी. अब नई टीम में दो बल्लेबाज हैं जो इनके भी उस्ताद बनकर उभरे हैं. एक सूझ-बूझ से रनों का अंबार लगाता है तो दूसरे ने अपनी पहचान विस्फोटक ओपनर के तौर पर बनाई है.

4 महीने में 4 टी20 शतक

पाकिस्तान की जिस जोड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें से एक नाम ओपनर साहिबजादा फरहान का है. पाकिस्तान का वो बल्लेबाज जिसके लिए ये साल धमाकेदार रहा. उन्होंने इस साल की शुरुआत से अप्रैल के महीने के अंत तक टी20 में 4 शतक ठोक दिए थे. जिसके बाद फरहान ने कोहली और क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी. एक कैलेंडर ईयर में टी20 में सबसे ज्यादा 4 शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल और विराट कोहली के नाम ही था.

एक शतक से कर सकते हैं अजूबा

फरहान के पास अभी लगभग 3-4 महीने बाकी हैं. एशिया कप में फरहान के बल्ले से यदि शतक निकलता है तो वह एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. फरहान भारत के लिए मुसीबत साबित हो सकते हैं. दूसरे छोर पर उनके साथ सैम अयूब होंगे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी टीम के गेंदाबजों के छक्के छुड़ा डाले थे. अयूब ने 98 रन की नाबाद पारी खेली थी. अयूब ने 41 टी20 मुकाबलों में 816 रन ठोके हैं और एशिया कप में उनके पास 1000 का आंकड़ा छूने का शानदार मौका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया के गेंदबाज इस जोड़ी के लिए क्या तोड़ निकालते हैं.