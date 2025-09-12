IND vs PAK: पाकिस्तान की ये जोड़ी भारत के लिए बन सकती है मुसीबत, सूर्या को लगाने होंगे टॉप गेंदबाज, एक टी20 का शतकवीर
Advertisement
trendingNow12919575
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK: पाकिस्तान की ये जोड़ी भारत के लिए बन सकती है मुसीबत, सूर्या को लगाने होंगे टॉप गेंदबाज, एक टी20 का शतकवीर

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का शोर तेज हो चुका है. 14 सितंबर को दोनों टीमों के बीच हाईवोल्टेज मैच देखने को मिलेगा. टीम इंडिया का पलड़ा भारी है और सभी को भारत की जीत की उम्मीद है. लेकिन इस बार पाकिस्तान को हलके में लेना भारी पड़ सकता है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Farhan
Farhan

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का शोर तेज हो चुका है. 14 सितंबर को दोनों टीमों के बीच हाईवोल्टेज मैच देखने को मिलेगा. टीम इंडिया का पलड़ा भारी है और सभी को भारत की जीत की उम्मीद है. लेकिन इस बार पाकिस्तान को हलके में लेना भारी पड़ सकता है. पाकिस्तान की एक जोड़ी टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकती है. इसके लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया के टॉप गेंदबाजों को लगाना पड़ेगा. 

कौन हैं ये दो बल्लेबाज? 

कभी पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नामों की तूती बोलती थी. एक मैच में दोनों ने अपने दम पर विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया को करारी शिकस्त दी थी. अब नई टीम में दो बल्लेबाज हैं जो इनके भी उस्ताद बनकर उभरे हैं. एक सूझ-बूझ से रनों का अंबार लगाता है तो दूसरे ने अपनी पहचान विस्फोटक ओपनर के तौर पर बनाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

4 महीने में 4 टी20 शतक

पाकिस्तान की जिस जोड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें से एक नाम ओपनर साहिबजादा फरहान का है. पाकिस्तान का वो बल्लेबाज जिसके लिए ये साल धमाकेदार रहा. उन्होंने इस साल की शुरुआत से अप्रैल के महीने के अंत तक टी20 में 4 शतक ठोक दिए थे. जिसके बाद फरहान ने कोहली और क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी. एक कैलेंडर ईयर में टी20 में सबसे ज्यादा 4 शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल और विराट कोहली के नाम ही था.

ये भी पढे़ं.. 3 मैच 300+ रन... कमबैक की फिराक में बैठा ये चैंपियन, टीम इंडिया में फ्लॉप होने के बाद लगा रहा रनों का अंबार

एक शतक से कर सकते हैं अजूबा

फरहान के पास अभी लगभग 3-4 महीने बाकी हैं. एशिया कप में फरहान के बल्ले से यदि शतक निकलता है तो वह एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. फरहान भारत के लिए मुसीबत साबित हो सकते हैं. दूसरे छोर पर उनके साथ सैम अयूब होंगे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी टीम के गेंदाबजों के छक्के छुड़ा डाले थे. अयूब ने 98 रन की नाबाद पारी खेली थी. अयूब ने 41 टी20 मुकाबलों में 816 रन ठोके हैं और एशिया कप में उनके पास 1000 का आंकड़ा छूने का शानदार मौका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया के गेंदबाज इस जोड़ी के लिए क्या तोड़ निकालते हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
;