IND vs PAK मैच से पहले पाकिस्तान का काला खेल, प्रैक्टिस में दिखाया असली चेहरा, मैच में नापाक हरकत की साजिश

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए माहौल सेट हो चुका है. लेकिन महाजंग से पहले पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान पर भी अपना असली चेहरा दिखा दिया है. खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस के दौरान पहलगाम हमले से जुड़े नारे लगाकर अपनी भड़ास निकालती नजर आई है. मैच के बाद भी पाकिस्तानी टीम एक नापाक साजिश का प्लान कर रही है. टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ का एक वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने अपना जिहादी स्टाइल जगजाहिर कर दी है.

6-0 का टोंट

वायरल वीडियो प्रैक्टिस का है जिसमें तेज गेंदबाज हारिस रऊफ अपनी टीम के साथियों को '6-0' कह रहे हैं. उनका रिएक्शन काफी वायरल हो गया है. उस दौरान पाकिस्तानी प्लेयर्स फुट वॉली वार्म अप कर रहे थे. माना जा रहा है यह टोंट हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर पर एक चिढ़ाने वाला वीडियो था. इस बात का कनेक्शन पहलगाम हमले से है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था. भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की जान गई थी.

7 विकेट से हारा था पाकिस्तान

लीग स्टेज में बॉयकॉट के शोर के बीच दोनों टीमों के बीच टक्कर हुई थी. उस मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तिलमिलाया नजर आया. हैंड शेक मामले में पाइक्रॉफ्ट को बलि का बकरा बना लिया. हालांकि, इस मुकाबले में भी देखना होगा कि इस मैच के बाद पाकिस्तान टीम नया क्या बखेड़ा खड़ी करती है.

क्या है 6-0 का मतलब?

वायरल वीडियो में रऊफ न सिर्फ '6-0' चिल्ला रहे हैं बल्कि उन्हें '7-0' भी कहते हुए सुना गया है. अब सवाल है कि आखिर रऊफ ऐसा क्यों कर रहे थे. ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है क्योंकि इस बात का मतलब दोनों देशों के भू-राजनीतिक समीकरणों को उजागर करता है. इस इशारे से रऊफ इशारे से दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान भारत के 6-7 विमान गिराए थे, लेकिन उनका ये दावा झूठा और फिजूल का है. भारत सरकार सबूतों के साथ पाकस्तान के इस दावे को झुठला चुकी है.

