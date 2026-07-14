'भारत दौरे पर ड्रग्स लाते थे शोएब अख्तर और आसिफ', गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी का सनसनीखेज खुलासा

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने एक पॉडकास्ट में आरोप लगाया कि 2006-07 के दौरान भारत दौरे पर आने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर और डेलिगेशन भारत में ड्रग्स की तस्करी करते थे. मणि ने इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का सीधे तौर पर नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस सनसनीखेज दावे से क्रिकेट गलियारों में खलबली मच गई है.
पूर्व अधिकारी आरवीएस मणि ने अपने कार्यकाल की एक बड़ी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, 'इस केस की आधिकारिक रिपोर्ट हुई है कि क्रिकेटर शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के सामने खुद यह बात स्वीकार की थी कि वे भारत ड्रग्स लेकर आए हैं. इसके बाद उन्हें वापस भेज दिया गया था.'
आरवीएस मणि ने आगे दावा किया कि यह ड्रग्स उनके खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं थे, बल्कि वे ड्रग्स की खेप लेकर आते थे, जिसका इस्तेमाल भारत में आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के लिए किया जाता था. आरवीएस मणि ने इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बताया है.
आरवीएस मणि 2006 से 2010 के बीच गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा डिवीजन में कार्यरत थे और जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर व आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों को देखते थे. उन्होंने भारत में आतंकवाद फैलाने में ड्रग्स की भूमिका को उजागर करते हुए दो बड़े दावे किए.
पहला दावा यह था कि उस समय की DIA के अनुसार, भारत में होने वाले 30 फीसदी आतंकी हमलों की फंडिंग ड्रग्स तस्करी के पैसे से होती थी. दूसरे दावे में उन्होंने गृह मंत्रालय की अंदरूनी चर्चाओं को याद करते हुए कहा, 'हम लोग अक्सर आकलन करते थे कि अगर जलालाबाद (अफगानिस्तान) में अफीम की फसल अच्छी हुई है, तो भारत में ज्यादा आतंकी हमले होने वाले हैं, क्योंकि वहां से भारी मात्रा में ड्रग्स आगे भेजा जाता था.'
आरवीएस मणि ने इस मामले में एक और चौंकाने वाला दावा करते हुए इसे पाकिस्तान टीम के तत्कालीन इंग्लिश कोच बॉब वूल्मर की संदिग्ध मौत से जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर 2006 को यह ड्रग्स वाला मामला सामने आया था. इसके ठीक छह महीने बाद, मार्च 2007 में वर्ल्ड कप के दौरान बॉब वूल्मर की जमैका के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. मणि के अनुसार, वूल्मर पाकिस्तानियों द्वारा की जा रही इस ड्रग्स तस्करी का कड़ा विरोध कर रहे थे, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई.
पॉडकास्ट के दौरान जब आरवीएस मणि से पूछा गया कि क्या उस वक्त IB इन गतिविधियों को ट्रैक नहीं कर रही थी? इस पर उन्होंने साफ कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का काम गृह मंत्रालय को अलर्ट करना और इनपुट देना होता है, आगे की कार्रवाई अन्य विभागों की होती है. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानियों के संदिग्ध मूवमेंट की ऐसी कई रिपोर्ट आज भी गृह मंत्रालय में दबी पड़ी हैं. उन्होंने अंत में पाकिस्तान के साथ 'पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट' (लोगों के बीच संपर्क) को एक बड़ा धोखा करार दिया, जिसकी आड़ में झूठे नैरेटिव तैयार कर ऐसी देश-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था.
बता दें कि आरवीएस मणि केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी रहे हैं. 2006-2010 के दौरान वे गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा डिवीजन में अंडर सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे. अब वे रिटायर हो चुके हैं. अगस्त 2013 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी. उस समय वे शहरी विकास मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर थे. उनका काम जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और आतंकवाद से जुड़े संवेदनशील मुद्दों से संबंधित था.