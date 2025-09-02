पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, एशिया कप में नहीं हुआ था सेलेक्शन, ऐसा रहा करियर
Asif Ali Retire: पाकिस्तान के 33 वर्षीय बल्लेबाज आसिफ अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. आसिफ ने पाकिस्तान के लिए 21 वनडे और 58 टी20 मैच खेले हैं. उन्होंने एशिया कप टीम में नहीं चुने जाने के बाद यह फैसला किया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:47 PM IST
Asif Ali Retire: पाकिस्तान के 33 वर्षीय बल्लेबाज आसिफ अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. आसिफ ने पाकिस्तान के लिए 21 वनडे और 58 टी20 मैच खेले हैं. उन्होंने एशिया कप टीम में नहीं चुने जाने के बाद यह फैसला किया है. आसिफ अब फ्रेंचाइजी और घरेलू क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं. बाबर आजम की कप्तानी में उन्हें काफी खेलने का मौका मिला.

आसिफ ने क्या कहा?

आसिफ ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा, ''पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और क्रिकेट के मैदान पर अपने देश की सेवा करना मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण अध्याय रहा है.'' उन्होंने आगे कहा कि वह घरेलू और लीग क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे.

ऐसा रहा आसिफ अली का करियर

आसिफ ने 1 अप्रैल 2018 को वेस्टइंडीज के खिलाफ कराची में एक टी20 मैच में इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. उनका आखिरी मैच 7 अक्टूबर 2023 को हांगझोउ में बांग्लादेश के खिलाफ था. अपने पांच साल के इंटरनेशनल करियर में आसिफ ने 16 वनडे पारियों में 382 रन और 51 टी20 पारियों में 577 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 133.87 था.

आसिफ की एक यादगार पारी

आसिफ 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे. इस टूर्नामेंट में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक रोमांचक मैच में सिर्फ 7 गेंदों पर 25 रन बनाए थे. उन्होंने भारत के खिलाफ भी मैच खेला था, जिसे बाबर आज़म की टीम ने 10 विकेट से जीता था.

पाकिस्तान की टीम में कई बड़े नाम गायब

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने हाल ही में एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें पूर्व कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली. उनके अलावा, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह और अब्बास अफरीदी जैसे खिलाड़ी भी टीम में शामिल नहीं हैं. हालांकि, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहे. सलमान अली आगा इस टीम की कप्तानी करेंगे.

भारत से 14 सितंबर को मैच

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर को दुबई में ओमान के खिलाफ करेगा. इसके बाद 14 सितंबर को उसी मैदान पर भारत से भिड़ेगा. पाकिस्तान ने आखिरी बार 2012 में मिस्बाह उल हक की कप्तानी में एशिया कप का खिताब जीता था, जब उन्होंने फाइनल में बांग्लादेश को 2 रनों से हराया था.

