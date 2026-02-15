Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटमैं चाहता हूं मैच में बारिश आ जाए, IND vs PAK महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर की मांग, दुनिया को चौंका दिया

'मैं चाहता हूं मैच में बारिश आ जाए', IND vs PAK महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर की मांग, दुनिया को चौंका दिया

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में महामुकाबला खेला जाएगा. भारत बनाम पाकिस्तान के इस बड़े मैच पर बारिश का असर पड़ सकता है और मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश की बहुत ज्यादा संभावना है. श्रीलंका के मौसम विभाग का अनुमान है कि भारी बारिश और आंधी-तूफान आएगा, जिससे इस ब्लॉकबस्टर मैच का इंतजार कर रहे लाखों फैंस निराश हो सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 15, 2026, 11:10 AM IST
'मैं चाहता हूं मैच में बारिश आ जाए', IND vs PAK महामुकाबले से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर की मांग, दुनिया को चौंका दिया

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में महामुकाबला खेला जाएगा. भारत बनाम पाकिस्तान के इस बड़े मैच पर बारिश का असर पड़ सकता है और मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश की बहुत ज्यादा संभावना है. श्रीलंका के मौसम विभाग का अनुमान है कि भारी बारिश और आंधी-तूफान आएगा, जिससे इस ब्लॉकबस्टर मैच का इंतजार कर रहे लाखों फैंस निराश हो सकते हैं.

'मैं चाहता हूं मैच में बारिश आ जाए'

हैरानी की बात ये है कि इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने कहा कि उन्हें सच में उम्मीद है कि बारिश होगी. एक टीवी शो में बोलते हुए बासित अली ने कहा, 'मेरी प्रार्थना है कि ऊपर वाला बारिश करे,' और जब उनसे पूछा गया कि क्या वह चाहते हैं कि पूरा मैच हो, तो उन्होंने दोहराया, 'मैं चाहता हूं कि बारिश हो.'

बासित अली के कमेंट ने फैंस को किया हैरान

बासित अली के कमेंट्स ने कई फैंस को हैरान कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरा मैच देखना चाहते हैं. किसी मैच का रिजल्ट आने के लिए, हर टीम को कम से कम पांच ओवर बैटिंग करनी होगी. अगर उससे पहले बारिश मैच रोक देती है, तो मुकाबला रद्द कर दिया जाएगा, और दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ग्रुप स्टेज में कोई रिजर्व डे नहीं है.

बारिश एक बड़ा खतरा

अभी, भारत और पाकिस्तान अपने ग्रुप में टॉप पर बराबर पॉइंट्स पर हैं. टीम इंडिया नेट रन रेट पर आगे है. अगर मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेंगी. मौसम के अनुमान के मुताबिक दिन में बारिश की ज्यादा संभावना है और शाम को बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी हो सकती है. बादल छाए रहने, नमी और हवा चलने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों और ऑर्गनाइजर के लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं. जबकि फैन पूरे मैच की उम्मीद कर रहे हैं, बारिश एक बड़ा खतरा बनी हुई है, और बासित अली की अनोखी इच्छा ने इस मुकाबले को लेकर हाइप में एक और ट्विस्ट ला दिया है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा

Basit Ali

