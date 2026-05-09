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Hindi Newsक्रिकेटवाह रे पाकिस्तान पुलिस! स्टार क्रिकेटर ने ट्रैफिक नियम की उड़ाई धज्जियां, फिर बीच सड़क पर गप्पेबाजी का VIDEO वायरल

वाह रे पाकिस्तान पुलिस! स्टार क्रिकेटर ने ट्रैफिक नियम की उड़ाई धज्जियां, फिर बीच सड़क पर गप्पेबाजी का VIDEO वायरल

पाकिस्तान के युवा क्रिकेटर इरफान खान नियाजी को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ने रोक लिया. बताया गया कि वह सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चला रहे थे. इसके बाद पुलिसकर्मी और क्रिकेटर के बीच हुई बातचीत ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 09, 2026, 09:07 PM IST
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पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ट्रैफिक नियम की उड़ाई धज्जियां (PHOTO- Screengrab/X)
पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ट्रैफिक नियम की उड़ाई धज्जियां (PHOTO- Screengrab/X)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से जुड़े विवाद अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का ट्रैफिक पुलिस के साथ हुआ मजेदार संवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, पाकिस्तान के युवा क्रिकेटर इरफान खान नियाजी को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ने रोक लिया. बताया गया कि वह सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चला रहे थे. इसके बाद पुलिसकर्मी और क्रिकेटर के बीच हुई बातचीत ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी इरफान खान से नियम उल्लंघन को लेकर सवाल कर रहा है. इसी दौरान बातचीत हल्के-फुल्के अंदाज में बदल जाती है. पाकिस्तानी क्रिकेटर ने नियमों की धज्जियां उड़ाई, लेकिन पुलिस उनपर जुर्माना ठोकने के बजाय क्रिकेट और हाल ही में खत्म हुए पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में सवाल-जवाब करते दिखा.

पाकिस्तान क्रिकेटर और पुलिस की मजेदार बातचीत 

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी क्रिकेटर से पूछता है कि क्रिकेट खेलकर कितनी कमाई हो जाती है? इसपर इरफान भी मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं और बातचीत हंसी-मजाक में बदल जाती है. इसके बाद पुलिसकर्मी ने मजाक में 23 वर्षीय खिलाड़ी से कहा कि उसे 5,000 पाकिस्तानी क्रोनर का जुर्माना भरना होगा, लेकिन अंत में उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया.

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इरफान खान हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के मुकाबलों में खेलते नजर आए थे. उन्होंने हैदराबाद किंग्समेन की ओर से खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया था. क्रिकेट फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि उनका यह वीडियो तेजी से इंटरनेट पर फैल गया. कई लोगों ने इस बातचीत को मजेदार बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने ट्रैफिक नियमों के पालन की अहमियत पर भी जोर दिया.

पाकिस्तान में खिलाड़ियों और ट्रैफिक नियमों से जुड़े मामले पहले भी सामने आते रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम और उमर अकमल जैसे खिलाड़ी भी ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से चर्चा में रह चुके हैं. कुछ मामलों में खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि कुछ मामलों ने बड़ा विवाद भी खड़ा किया. 

हालांकि, इरफान खान के इस मामले में कोई बड़ा विवाद देखने को नहीं मिला. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को मनोरंजन के तौर पर देख रहे हैं. कई फैंस का कहना है कि खिलाड़ियों को भी आम नागरिकों की तरह ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी और क्रिकेटर के बीच हुए हल्के-फुल्के संवाद की तारीफ की. फिलहाल यह वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

इरफान खान का इंटरनेशनल करियर

इरफान खान ने अप्रैल 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और अब तक पाकिस्तान के लिए 9 ODI और 14 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. उन्होंने वनडे में 48 रन बनाए हैं और तीन विकेट लिए हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 135 से 189 रन है.

यह भी पढ़ें: RR vs GT: प्लेऑफ के करीब आकर बदल गया राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, यशस्वी जायसवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ये है बड़ी वजह 

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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