पाकिस्तान का 'कुकर्मी' क्रिकेटर...इंग्लैंड में किया 'गंदा काम' तो पुलिस ने दबोचा, पीसीबी ने लिया ये एक्शन
पाकिस्तान का 'कुकर्मी' क्रिकेटर...इंग्लैंड में किया 'गंदा काम' तो पुलिस ने दबोचा, पीसीबी ने लिया ये एक्शन

Haider Ali Cricketer: पाकिस्तान क्रिकेट और विवादों का रिश्ता काफी पुराना है. कभी वहां के खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में फंसते हैं तो कभी गेंद से छेड़छाड़ करते नजर आते हैं. अब वहां के एक क्रिकेटर को इंग्लैंड में रेप के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:34 AM IST
पाकिस्तान का 'कुकर्मी' क्रिकेटर...इंग्लैंड में किया 'गंदा काम' तो पुलिस ने दबोचा, पीसीबी ने लिया ये एक्शन

Haider Ali Cricketer: पाकिस्तान क्रिकेट और विवादों का रिश्ता काफी पुराना है. कभी वहां के खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में फंसते हैं तो कभी गेंद से छेड़छाड़ करते नजर आते हैं. अब वहां के एक क्रिकेटर को इंग्लैंड में रेप के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया. बल्लेबाज हैदर अली के गिरफ्तार होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट एक नए विवाद में घिर गया है. यह घटना पाकिस्तान शाहीन की यूनाइटेड किंगडम के चल रहे दौरे के दौरान हुई.

मैनचेस्टर पुलिस ने किया था गिरफ्तार

24 वर्षीय हैदर 'ए' टीम के सदस्य हैं. इस घटना के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित कर दिया है. ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने एक बलात्कार की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की. पुलिस ने बयान में कहा गया, ''हमने 24 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि यह घटना 23 जुलाई 2025 को मैनचेस्टर के एक परिसर में हुई. उस व्यक्ति को आगे की पूछताछ लंबित रहने तक जमानत पर छोड़ दिया गया है.''

हैदर का पासपोर्ट जब्त

इंग्लैंड में पुलिस आमतौर पर जांच के इस चरण में संदिग्धों का नाम नहीं बताती है. 'टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स' के अनुसार, हैदर को बेकेनहम ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया था, जहां शाहीन MCSAC के खिलाफ खेल रहे थे. एक सूत्र ने कहा, ''यह एक पाकिस्तानी मूल की लड़की के खिलाफ बलात्कार का मामला है.'' पुलिस ने हैदर को जमानत पर रिहा करने से पहले उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया.

ये भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर के अच्छे दिन आ गए! स्टार क्रिकेटर को लेकर BCCI ले सकती है ये बड़ा फैसला

पीसीबी का बयान

पीसीबी के एक प्रवक्ता ने कहा, ''हमें इस मामले और जांच के बारे में बताया गया. हमने हैदर को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है और हम यूके में अपनी खुद की जांच करेंगे.'' उन्होंने जोर देकर कहा कि बोर्ड कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेगा और हैदर को कानूनी सहायता प्रदान करेगा.

ये भी पढ़ें: भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान! कोहली से लड़ने वाले प्लेयर की वापसी, देखें फुल स्क्वॉड

हैदर का करियर और पिछला विवाद

शाहीन का यूके दौरा 17 जुलाई से 6 अगस्त तक चला, जिसमें दो तीन दिवसीय मैच ड्रॉ रहे और एक दिवसीय सीरीज में जीत (2-1) मिली. कप्तान सऊद शकील और हैदर को छोड़कर अधिकांश खिलाड़ी घर लौट आए हैं. हैदर ने 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने पाकिस्तान के लिए दो वनडे और 35 टी20 खेले हैं. उन्होंने 2021 के PSL के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ा था. इस कारण उन्हें निलंबित भी किया गया था.

