29 सालों से अटूट है ये महारिकॉर्ड, महज 16 की उम्र में वनडे क्रिकेट में ठोका था शतक
Hindi Newsक्रिकेट

29 सालों से अटूट है ये महारिकॉर्ड, महज 16 की उम्र में वनडे क्रिकेट में ठोका था शतक

वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी 16 साल की उम्र में ही बना था. लेकिन, ज्यादातर फैंस को लगता है ये रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये कारनामा पाकिस्तान के खिलाड़ी ने किया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:00 PM IST
Shahid Afridi youngest player to score century in OD
Shahid Afridi youngest player to score century in OD

सचिन तेंदुलकर भारत के महान खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने महज 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. खास बात ये है कि वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी 16 साल की उम्र में ही बना था. लेकिन, ज्यादातर फैंस को लगता है ये रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये कारनामा पाकिस्तान के खिलाड़ी ने किया है. इस रिकॉर्ड को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है. आइए जानते हैं इस खिलाड़ी के बारे में...

16 की उम्र में ठोका था वनडे में शतक

दरअसल, शाहिद अफरीदी ने बेहद कम उम्र में ये कारनामा कर डाला था. अफरीदी ने महज 16 साल 217 दिनों की उम्र में पाकिस्तान के तरफ से वनडे क्रिकेट में शानदार 102 रनों की शतकीय पारी खेली थी. अफरीदी ने ये पारी 4 अक्टूबर 1996 में श्रीलंका के खिलाफ नैरोबी क्रिकेट ग्राउंड में खेली थी. अफरीदी ने कम उम्र में पाकिस्तान के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेलकर क्रिकेट जगत में नाम कमाया.

29 साल से अटूट है रिकॉर्ड

अफरीदी का ये रिकॉर्ड 29 साल से कोई तोड़ नहीं पाया है. अफरीदी ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए मात्र 37 गेंदों में शतक ठोक दिया था. उस समय वनडे क्रिकेट के इतिहास का ये सबसे तेज शतक था. अपनी शतकीय पारी के दौरान अफरीदी ने 11 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके लगाए थे. अफरीदी ने 40 गेंदों में 102 रनों की शानदार पारी खेल सबका होश उड़ा दिए थे. उस समय 16 साल की उम्र के लड़के को तूफानी पारी खेलते देख पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया था.

अफरीदी का इंटरनेशनल करियर

शाहिद अफरीदी ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 1996 में की थी. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खेले 27 मैचों की 48 पारियों में 36.78 की औसत से 1716 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 8 अर्धशतक जड़े. वहीं, बात करें वनडे क्रिकेट की तो उन्होंने अपने वनडे करियर में खेले 398 मैचों में 8064 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 39 अर्धशतक शामिल रहे. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 124 रनों का रहा. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अफरीदी ने 99 मैच खेलते हुए 1416 रन बनाए. अफरीदी ने टी20 इंटरनेशनल में 4 अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें उनकी बेस्ट स्कोर 54 रनों का रहा.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

;