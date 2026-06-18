Pakistan Cricket Board Players Salary Hike: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अपने क्रिकेटरों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीसीबी ने साल 2026-27 सीजन के लिए नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट (केंद्रीय अनुबंध) तैयार कर लिया है, जिसके तहत खिलाड़ियों की मैच फीस को लगभग दोगुना (Double) कर दिया गया है. नए कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करने में पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन और पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने अहम भूमिका निभाई है.
इस नए सिस्टम से खिलाड़ियों की झोली में पैसों की भारी बरसात होने वाली है. आइए समझते हैं कि अब पाकिस्तानी क्रिकेटरों को फॉर्मेट के हिसाब से हर एक मैच खेलने के लिए कितने पैसे मिलेंगे और सालाना उनकी सैलरी कितनी होगी.
नए कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों की मैच फीस में तगड़ा इजाफा किया गया है. पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 8 लाख पाकिस्तानी रुपये (PKR) मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख PKR (लगभग 5 लाख भारतीय रुपये) कर दिया गया है. वनडे और टी20 मैच के लिए फीस: अब एक वनडे मैच खेलने के लिए 7.5 लाख PKR मिलेंगे, जबकि एक अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच के लिए खिलाड़ियों को 5 लाख PKR दिए जाएंगे.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को उनके फॉर्मेट की विशेषता के हिसाब से सालाना करोड़ों रुपये का रिटेनरशिप अमाउंट (फिक्स सैलरी) मिलेगा. जो खिलाड़ी टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट खेलते हैं, वे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले होंगे. उन्हें हर महीने करीब 50 लाख (5 मिलियन) PKR का रिटेनर मिलेगा, जिससे उनकी सालाना सैलरी 6 करोड़ PKR (लगभग 2 करोड़ भारतीय रुपये) हो जाएगी.
टेस्ट खेलने पर कितना पैसा मिलेगा? केवल रेड-बॉल (टेस्ट) क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को सालाना 4.8 करोड़ PKR (लगभग 1.62 करोड़ भारतीय रुपये) की सैलरी मिलेगी.
वनडे और टी20 के खिलाड़ियों को कितना पैसा मिलेगा? जो खिलाड़ी टी20 और वनडे टीम का हिस्सा रहेंगे, उन्हें सालाना 2.16 करोड़ PKR (लगभग 73 लाख भारतीय रुपये) दिए जाएंगे.
सिर्फ टी20 और फ्रेंचाइजी लीग खिलाड़ी: जो खिलाड़ी सिर्फ टी20 और टी20 लीग्स खेलते हैं, उन्हें सालाना 1.8 करोड़ PKR (लगभग 60 लाख भारतीय रुपये) मिलेंगे.
मैच फीस और सालाना सैलरी के अलावा बोर्ड ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में 'जीत का बंपर बोनस' भी जोड़ा है. अगर टीम कोई भी ICC खिताब जीतती है, तो खिलाड़ियों को उनकी मैच फीस का 500 प्रतिशत (5 गुना) बोनस मिलेगा. अगर टीम एशिया कप जैसी प्रतियोगिता जीतती है, तो मैच फीस का 300 प्रतिशत (3 गुना) बोनस दिया जाएगा.
पीसीबी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि इस नए और फायदे वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूची में कुल कितने खिलाड़ियों को जगह मिलने वाली है, लेकिन ड्राफ्ट को देखकर साफ है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं. देखना होगा कि पीसीबी कब तक इसे आधिकारिक रूप से लागू करता है.
टेस्ट खिलाड़ी- 4.8 करोड़ PKR (1.62 करोड़ भारतीय रुपये)
टेस्ट और वनडे खिलाड़ी- 6 करोड़ PKR (2 करोड़ भारतीय रुपये)
वनडे और टी20 खिलाड़ी- 2.16 PKR (73 लाख भारतीय रुपये)
टी20 और लीग खिलाड़ी- 1.18 PKR (40 लाख भारतीय रुपये)
टेस्ट मैच फीस- 15 लाख PKR (5 लाख भारतीय रुपये)
वनडे मैच फीस- 7.5 लाख PKR (2.54 लाख भारतीय रुपये)
टी20 मैच फीस- 5 लाख PKR (1.6 लाख भारतीय रुपये)