वर्ल्ड कप में बेइज्जत, अब बांग्लादेश से हार.. पाकिस्तान में आया 'भूकंप', पूर्व PAK प्लेयर ने उगला कड़वा सच

पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ हर दिन गिरता नजर आ रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेइज्जत होने का गम खत्म नहीं हुआ था और बांग्लादेश ने वनडे सीरीज के पहले ही मैच में शिकस्त दे दी. लगातार फ्लॉप शो से पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है. पूर्व पाकिस्तानी प्लेयर ने टीम की गंभीर आलोचना की है और साथ ही टीम इंडिया का उदाहरण देकर जख्म पर कील ठोक दी. बांग्लादेश ने पहले मैच में पाकिस्तान की टीम को 8 विकेट से मात दी, वनडे मैच में पूरी पाकिस्तान टीम 150 रन भी नहीं बना पाई.

भारत की जीत के बाद बिलबिलाया PAK

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 96 रन की जीत दर्ज की, जिसकी गूंज दुनियाभर में थी. लेकिन पाकिस्तान इस जीत से तिलमिला गया. कई आलोचकों ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में हालात मेजबान भारत के पक्ष में थे, लेकिन इस दावों को खुद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमाद वसीम ने खुद ही खारिज कर दिया.

क्या बोले वसीम?

पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारत के परफॉर्मेंस की तारीफ़ की. उन्होंने एक पाकिस्तानी टीवी शो पर कहा, 'हम हमेशा लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि अंपायर भारत का पक्ष लेते हैं या वे स्पिन-फ्रेंडली पिचें तैयार करते हैं, लेकिन आपको यह मानना ​​होगा कि इस टूर्नामेंट में पिचें बहुत अच्छी तरह से बैलेंस्ड थीं. कभी-कभी, हालात भारत के खिलाफ भी थे, लेकिन फिर भी वे जबरदस्त प्रदर्शन करने में कामयाब रहे.'

पाकिस्तान से आगे भारत- इमाद वसीम

उन्होंने आगे कहा, 'हमें हमेशा बुराई नहीं करनी चाहिए या यह दावा नहीं करना चाहिए कि भारत बचने का रास्ता ढूंढ रहा है. एक क्रिकेट देश के तौर पर, हमें उनके परफॉर्मेंस के लिए उनकी तारीफ करनी होगी और यह मानना ​​होगा कि क्रिकेट के मामले में, वे हमसे (पाकिस्तान) और कई दूसरी टीमों से बड़े हैं.' टीम इंडिया ऐसी पहली टीम है जिसने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब 3 बार जीता है. पहले एमएस धोनी फिर रोहित शर्मा और अब सूर्यकुमार यादव ने भारत को खिताब दिलाया.