Advertisement
trendingNow13137779
Hindi Newsक्रिकेटवर्ल्ड कप में बेइज्जत, अब बांग्लादेश से हार.. पाकिस्तान में आया भूकंप, पूर्व PAK प्लेयर ने उगला कड़वा सच

वर्ल्ड कप में बेइज्जत, अब बांग्लादेश से हार.. पाकिस्तान में आया 'भूकंप', पूर्व PAK प्लेयर ने उगला कड़वा सच

पाकिस्तान क्रिकेट की हालत बद से बद्तर होती नजर आ रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेइज्जत होने का जख्म भरा नहीं था कि बांग्लादेश से ये टीम हार गई. बांग्लादेश ने पहले वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में 8 विकेट से रौंदा. इसके बाद पूर्व पाकिस्तानी प्लेयर ने पाकिस्तान क्रिकेट का कड़वा सच सभी के सामने रखा.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 12, 2026, 08:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Salman Ali Agha (X)
Salman Ali Agha (X)

पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ हर दिन गिरता नजर आ रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेइज्जत होने का गम खत्म नहीं हुआ था और बांग्लादेश ने वनडे सीरीज के पहले ही मैच में शिकस्त दे दी. लगातार फ्लॉप शो से पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है. पूर्व पाकिस्तानी प्लेयर ने टीम की गंभीर आलोचना की है और साथ ही टीम इंडिया का उदाहरण देकर जख्म पर कील ठोक दी. बांग्लादेश ने पहले मैच में पाकिस्तान की टीम को 8 विकेट से मात दी, वनडे मैच में पूरी पाकिस्तान टीम 150 रन भी नहीं बना पाई. 

भारत की जीत के बाद बिलबिलाया PAK

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 96 रन की जीत दर्ज की, जिसकी गूंज दुनियाभर में थी. लेकिन पाकिस्तान इस जीत से तिलमिला गया. कई आलोचकों ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में हालात मेजबान भारत के पक्ष में थे, लेकिन इस दावों को खुद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमाद वसीम ने खुद ही खारिज कर दिया. 

क्या बोले वसीम?

पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारत के परफॉर्मेंस की तारीफ़ की. उन्होंने एक पाकिस्तानी टीवी शो पर कहा, 'हम हमेशा लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि अंपायर भारत का पक्ष लेते हैं या वे स्पिन-फ्रेंडली पिचें तैयार करते हैं, लेकिन आपको यह मानना ​​होगा कि इस टूर्नामेंट में पिचें बहुत अच्छी तरह से बैलेंस्ड थीं. कभी-कभी, हालात भारत के खिलाफ भी थे, लेकिन फिर भी वे जबरदस्त प्रदर्शन करने में कामयाब रहे.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. IPL 2026 Schedule: शेड्यूल में छिपा है विजेता का नाम? 9 साल बाद बना ये संयोग

पाकिस्तान से आगे भारत- इमाद वसीम

उन्होंने आगे कहा, 'हमें हमेशा बुराई नहीं करनी चाहिए या यह दावा नहीं करना चाहिए कि भारत बचने का रास्ता ढूंढ रहा है. एक क्रिकेट देश के तौर पर, हमें उनके परफॉर्मेंस के लिए उनकी तारीफ करनी होगी और यह मानना ​​होगा कि क्रिकेट के मामले में, वे हमसे (पाकिस्तान) और कई दूसरी टीमों से बड़े हैं.' टीम इंडिया ऐसी पहली टीम है जिसने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब 3 बार जीता है. पहले एमएस धोनी फिर रोहित शर्मा और अब सूर्यकुमार यादव ने भारत को खिताब दिलाया. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Pakistan cricket

Trending news

PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की