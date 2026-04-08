पाकिस्तान को अभी भी रुला रहा ये भारतीय! बल्ला छोड़कर थामी गेंद तो शोएब अख्तर की भी निकल गई हेकड़ी

Unique Cricket Record: पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देखें तो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार कुछ नाम पाकिस्तान के नजर आते हैं. इस लिस्ट में पहला नाम शोएब अख्तर का आता है, वो गेंदबाज जिसने अपनी रफ्तार से धुरंधर बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा डाले थे. पूरे करियर में इस गेंदबाज के आंकड़े शानदार रहे. भारत के महान सचिन तेंदुलकर और इस गेंदबाज में कांटे की टक्कर देखने को मिलती थी. लेकिन भारत के दिग्गज ने जब गेंद थामी तो पाकिस्तान के रफ्तार के सौदागर के आंकड़े फीके पड़ गए.

बल्ले से किया परेशान

महान सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान को बल्ले से खूब परेशान किया. उन्होंने अपने करियर में पाकिस्तान को कई सारे जख्म दिए. लेकिन जब-जब बल्ला छोड़ुकर गेंद थामी तो रिकॉर्डलिस्ट में पाकिस्तान के गेंदबाजों को भी चैलेंज कर दिया. सचिन के जिस रिकॉर्ड के में हम बताने जा रहे हैं, उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी रह जाएंगी. शोएब अख्तर भी सचिन तेंदुलकर से पीछे नजर आते हैं.

23 साल चला सचिन का करियर

हम जिस रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड वनडे का है. सचिन तेंदुलकर का वनडे करियर 23 साल तक चला. 1989 से 2012 तक का उन्होंने सफर तय किया. बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर के नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं. लेकिन गेंदबाजी में भी उन्होंने कम महारत हासिल नहीं की. वनडे करियर में सबसे ज्यादा गेंदे फेकने के मामले में सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर को भी पछाड़ रखा है.

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वनडे में महारत

सचिन ने अपने वनडे करियर में बल्लेबाजी से 463 मैच में 18426 रन ठोके. उन्होंने कई अटूट रिकॉर्ड्स इस फॉर्मेट में कायम किए. यूं तो मास्टर ब्लास्टर प्योर बल्लेबाज थे, लेकिन उन्होंने शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज को रिकॉर्ड में पछाड़ दिया. उन्होंने अपने वनडे करियर में 270 पारियों में 8054 गेंदे फेंकी. वहीं, शोएब अख्तर ने भी वनडे के 163 मैच खेले और 162 पारियों में 7764 गेंदे ही फेंक पाए. जबकि सचिन बतौर पार्ट टाइम बॉलर थे और शोएब अख्तर का इस्तेमाल प्योर गेंदबाज के तौर पर हुआ. हालांकि, विकेटों के मामले में अख्तर आगे हैं और उन्होंने 257 विकेट झटके हैं. वहीं, सचिन के नाम 154 विकेट दर्ज हैं.