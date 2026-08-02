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पिछले मैच में जिसने चटकाए 8 विकेट, उसे बाबर आजम ने कर दिया बाहर, पाकिस्तान की प्लेइंग XI में गजब ड्रामा

West indies vs Pakistan: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने हैरान करने वाला फैसला किया है. पिछले टेस्ट में 8 विकेट चटकाने वाले अनुभवी पेसर मोहम्मद अब्बास को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया. कप्तान बाबर आजम ने इसके पीछे की दिलचस्प वजह भी बताई है, जो समझ से परे है.

Published: Aug 02, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:34 PM IST
पिछले मैच में जिसने चटकाए 8 विकेट, उसे बाबर आजम ने कर दिया बाहर, पाकिस्तान की प्लेइंग XI में गजब ड्रामा
Image Credit: दूसरे टेस्ट से मोहम्मद अब्बास बाहर (Cricbuzz/X)

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