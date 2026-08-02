पिछले मैच में जिसने चटकाए 8 विकेट, उसे बाबर आजम ने कर दिया बाहर, पाकिस्तान की प्लेइंग XI में गजब ड्रामा

पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान ने अनुभवी पेसर मोहम्मद अब्बास के अलावा तीन और खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया. पिछले टेस्ट में शतक जड़ने वाले शान मसूद चोट की वजह से नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक की एंट्री हुई है. इस मैच में पाकिस्तान के लिए अवैस जफर और उबैद शाह टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं. मोहम्मद अब्बास की जगह बाबर आजम ने स्पिनर साजिद खान पर दांव खेला है. वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कैरिबियाई टीम की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.