पिछले मैच में जिसने चटकाए 8 विकेट, उसे बाबर आजम ने कर दिया बाहर, पाकिस्तान की प्लेइंग XI में गजब ड्रामा

West indies vs Pakistan: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है. दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट में प्लेइंग इलेवन में थोक के भाव में बदलाव किया है. लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि कप्तान बाबर आजम ने उस गेंदबाज को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसने पिछले टेस्ट में 8 विकेट चटकाए थे. जी हां, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अनुभवी पेसर मोहम्मद अब्बास को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है.
मोहम्मद अब्बास ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था. ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की हार के बावजूद उनके प्रदर्शन की तारीफ हुई थी. अब्बास ने पहली पारी में 3 और दूसरी इनिंग में 5 विकेट लेकर पाकिस्तान की वापसी कराई थी. अब इनाम के तौर पर उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है.
दिलचस्प बात ये है कि टॉस के दौरान जब बाबर आजम से मोहम्मद अब्बास को बाहर करने के पीछे की वजह बताने को कहा गया तो पाकिस्तान के कप्तान ने अजीबोगरीब वजह बताई. बाबर ने कहा, ''ये बदलाव हालात को देखकर किया गया है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हालात की जरूरतें अलग हैं, इसलिए स्थिति भी अलग है, इसीलिए मैंने एक स्पिनर को उतारा है.
पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान ने अनुभवी पेसर मोहम्मद अब्बास के अलावा तीन और खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया. पिछले टेस्ट में शतक जड़ने वाले शान मसूद चोट की वजह से नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक की एंट्री हुई है. इस मैच में पाकिस्तान के लिए अवैस जफर और उबैद शाह टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं. मोहम्मद अब्बास की जगह बाबर आजम ने स्पिनर साजिद खान पर दांव खेला है. वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कैरिबियाई टीम की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
वेस्टइंडीज (प्लेइंग XI): टैगनारिन चंद्रपॉल, ब्रैंडन किंग, कावेम हॉज, आमिर जांगू, शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेज (कप्तान), केमार रोच, जोमेल वारिकन, शमार जोसेफ, जेडन सील्स
पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): अजान अवैस, इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम (कप्तान), सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), अवैस जफर, अली उस्मान, साजिद खान, मोहम्मद अली, उबैद शाह