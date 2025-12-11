पाकिस्तान फिर शर्मसार... सेमीफाइनल मैच में जोरदार मारपीट, कोच-खिलाड़ी की हालत खराब

Karachi Football: पाकिस्तान और विवादों का रिश्ता काफी गहरा है. कराची में एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती हो रही है. कराची के KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान आर्मी और WAPDA के बीच नेशनल गेम्स फुटबॉल सेमीफाइनल मैच के बाद हिंसक झगड़ा हुआ, जिसमें कई खिलाड़ी और अधिकारी घायल हो गए. कुछ प्लेयर्स की हालत तो अभी खराब है.

मैच खत्म होते ही झगड़ा शुरू

लाइव टेलीविजन कैमरों के सामने हुई इस घटना के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और देश की नेशनल ओलंपिक बॉडी ने आधिकारिक जांच शुरू कर दी है. सोशल मीडिया पर फुटेज शेयर की गई और इसमें शामिल दोनों टीमों से जवाबदेही की मांग की गई. मैच खत्म होने के तुरंत बाद लड़ाई शुरू हो गई, जब WAPDA टीम के सदस्यों ने एक छोटी जीत के बाद आर्मी के खिलाड़ियों के जश्न को लेकर उनसे बहस की.

दोनों टीमों के खिलाड़ियों में भिड़ंत

यह झगड़ा तेजी से बढ़ता गया, जिसमें दोनों तरफ के खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हो गए. उन्होंने मैदान पर एक-दूसरे पर घूंसे और लातें चलाईं. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक चोटों की सही संख्या और गंभीरता की पुष्टि नहीं की है. मैच के फुटेज में कुछ WAPDA खिलाड़ियों का खास तौर पर आक्रामक व्यवहार दिखा, जिन्होंने मैच रेफ़री का पीछा करते हुए उसे उसके चेंजिंग रूम तक पहुंचा दिया.

रेफरी पर कर दिया हमला

रिपोर्ट्स बताती हैं कि दूसरे अधिकारियों और खिलाड़ियों के बीच-बचाव करने से पहले रेफरी पर शारीरिक हमला किया गया ताकि उसे और नुकसान से बचाया जा सके. ऐसा लगता है कि इस हंगामे की वजह रेफरी द्वारा आर्मी टीम को दी गई पेनल्टी किक थी. इस फैसले का WAPDA खिलाड़ियों ने कड़ा विरोध किया. जब मारपीट का लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे बड़े पैमाने पर शेयर किया गया, तो लोगों का रिएक्शन और बढ़ गया. इससे अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग उठने लगी. स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स समेत कई दर्शकों ने अधिकारियों की सुरक्षा और ऐसी घटनाओं से नेशनल गेम्स की साख पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई.

Army beats Wapda 4-3 after a nail-biting match to qualify for the final of National Games but a fight broke out between the two teams after the final whistle. The lyari crowd loved it! #PakistanFootball pic.twitter.com/EABpJM6vWN — Muneeb Farrukh (@Muneeb313_) December 10, 2025

सामने आया फेडरेशन का बयान

इस विवाद पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के एक अधिकारी ने कहा, ''PFF के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने इस घटना पर ध्यान दिया है और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन भी इस मामले की जांच करेगा क्योंकि नेशनल गेम्स उसके दायरे में आते हैं. हम अपनी जांच करेंगे और लड़ाई भड़काने या शुरू करने में शामिल पाए जाने वाले खिलाड़ियों और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.''