Advertisement
trendingNow13037388
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान फिर शर्मसार... सेमीफाइनल मैच में जोरदार मारपीट, कोच-खिलाड़ी की हालत खराब

पाकिस्तान फिर शर्मसार... सेमीफाइनल मैच में जोरदार मारपीट, कोच-खिलाड़ी की हालत खराब

Karachi Football: कराची के KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान आर्मी और WAPDA के बीच नेशनल गेम्स फुटबॉल सेमीफाइनल मैच के बाद हिंसक झगड़ा हुआ, जिसमें कई खिलाड़ी और अधिकारी घायल हो गए. कुछ प्लेयर्स की हालत तो अभी खराब है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान फिर शर्मसार... सेमीफाइनल मैच में जोरदार मारपीट, कोच-खिलाड़ी की हालत खराब

Karachi Football: पाकिस्तान और विवादों का रिश्ता काफी गहरा है. कराची में एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती हो रही है. कराची के KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान आर्मी और WAPDA के बीच नेशनल गेम्स फुटबॉल सेमीफाइनल मैच के बाद हिंसक झगड़ा हुआ, जिसमें कई खिलाड़ी और अधिकारी घायल हो गए. कुछ प्लेयर्स की हालत तो अभी खराब है.

मैच खत्म होते ही झगड़ा शुरू

लाइव टेलीविजन कैमरों के सामने हुई इस घटना के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और देश की नेशनल ओलंपिक बॉडी ने आधिकारिक जांच शुरू कर दी है. सोशल मीडिया पर फुटेज शेयर की गई और इसमें शामिल दोनों टीमों से जवाबदेही की मांग की गई. मैच खत्म होने के तुरंत बाद लड़ाई शुरू हो गई, जब WAPDA टीम के सदस्यों ने एक छोटी जीत के बाद आर्मी के खिलाड़ियों के जश्न को लेकर उनसे बहस की.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों टीमों के खिलाड़ियों में भिड़ंत

यह झगड़ा तेजी से बढ़ता गया, जिसमें दोनों तरफ के खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हो गए. उन्होंने मैदान पर एक-दूसरे पर घूंसे और लातें चलाईं. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक चोटों की सही संख्या और गंभीरता की पुष्टि नहीं की है. मैच के फुटेज में कुछ WAPDA खिलाड़ियों का खास तौर पर आक्रामक व्यवहार दिखा, जिन्होंने मैच रेफ़री का पीछा करते हुए उसे उसके चेंजिंग रूम तक पहुंचा दिया.

ये भी पढ़ें: ​5 महीने बाद 518 विकेट लेने वाले धुरंधर की वापसी, अब क्लीन स्वीप से कोई नहीं रोक सकता!

रेफरी पर कर दिया हमला

रिपोर्ट्स बताती हैं कि दूसरे अधिकारियों और खिलाड़ियों के बीच-बचाव करने से पहले रेफरी पर शारीरिक हमला किया गया ताकि उसे और नुकसान से बचाया जा सके. ऐसा लगता है कि इस हंगामे की वजह रेफरी द्वारा आर्मी टीम को दी गई पेनल्टी किक थी. इस फैसले का WAPDA खिलाड़ियों ने कड़ा विरोध किया. जब मारपीट का लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे बड़े पैमाने पर शेयर किया गया, तो लोगों का रिएक्शन और बढ़ गया. इससे अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग उठने लगी. स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स समेत कई दर्शकों ने अधिकारियों की सुरक्षा और ऐसी घटनाओं से नेशनल गेम्स की साख पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई.

 

 

ये भी पढ़ें: क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कारनामा, भारत के सुपरस्टार ने बनाया 'अटूट' रिकॉर्ड

सामने आया फेडरेशन का बयान

इस विवाद पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के एक अधिकारी ने कहा, ''PFF के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने इस घटना पर ध्यान दिया है और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन भी इस मामले की जांच करेगा क्योंकि नेशनल गेम्स उसके दायरे में आते हैं. हम अपनी जांच करेंगे और लड़ाई भड़काने या शुरू करने में शामिल पाए जाने वाले खिलाड़ियों और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.''

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर गए थे थाईलैंड, कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलील
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर गए थे थाईलैंड, कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलील
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
Indigo airline
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
Tamilnadu
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
Aanurag Thakur
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
Blacklisted
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल