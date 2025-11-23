Advertisement
trendingNow13015835
Hindi Newsक्रिकेट

साहिबजादा के इस सिक्स को देख 'पगला' गए पाकिस्तानी फैंस, कर दी कोहली के करिश्माई छक्के से तुलना, VIDEO वायरल

पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान के एक सिक्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पाक प्रशंसक ये दावा कर रहे हैं कि ये छक्का... कोहली के उस शॉट से भी बेहतर है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 23, 2025, 11:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan fans compare Sahibzada Farhan shot with Virat Kohli six of haris rauf
Pakistan fans compare Sahibzada Farhan shot with Virat Kohli six of haris rauf

पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस विराट कोहली का वो चमत्कारी छक्का यादकर आज भी सदमे में चले जाते हैं, जब टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने पाक के जबड़े से जीत छीन ली थी. कोहली के उस सिक्स का जख्म इतना ज्यादा है कि जब कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज उस तरह से कोई भी शॉट लगाता है तो पाक फैंस पगला जाते हैं. पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान के एक सिक्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पाक प्रशंसक ये दावा कर रहे हैं कि ये छक्का... कोहली के उस शॉट से भी बेहतर है.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि साहिबजादा फरहान का ये शॉट वाकई में शानदार था. श्रीलंका के खिलाफ मैच में उन्होंने तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा की गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाया. हालांकि, उनके इस शॉट की तुलना विराट कोहली के उस 'टी20 वर्ल्ड कप वाले सिक्स' से करना बेईमानी होगी.

साहिबजादा का सिक्स देख पगला गए पाक फैंस 

श्रीलंकाई तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा की गेंद पर पाक ओपनर साहिबजादा फरहान ने बैकफुट से स्ट्रेट सिक्स लगाया. उनका ये शॉट विराट कोहली के स्पेशल छक्के की तरह भले ही हो सकता है, लेकिन उसके बराबरी तो बिल्कुल नहीं. उससे भी बड़ी बात ये कि 'किंग' कोहली ने वो शॉट तब लगाया था जब भारत को जीत के लिए 8 गेंदों पर 28 रन की जरूरत थी, मेलबर्न में खचाखच स्टेडियम, टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक मैच और उस स्थिति में कोहली ने शानदार लय में गेंदबाजी कर रहे हारिस रऊफ की गेंद पर वो करिश्माई सिक्स लगाया था. स्टार बल्लेबाज ने रऊफ की अगली गेंद पर भी छक्का जड़ा और मैच का रंग-रूप बदल दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

कोहली ने पाकिस्तान के जबड़े से छीनी थी जीत

जब भारत को 8 गेंद पर 28 रनों की दरकार थी तब जीतने का चांस सिर्फ 3 प्रतिशत था. उस हालात में विराट कोहली ने दो बैक टू बैक छक्के जड़कर पाकिस्तान टीम के होश उड़ा दिए थे. मेलबर्न में खेले गए उस मुकाबले में विराट कोहली ने 53 गेंद पर 82 रनों की अद्भुत पारी खेली थी और भारत ने 4 विकेट से मैच जीता था.

ये भी पढ़ें: कौन हैं पाकिस्तान के उस्मान तारिक? दूसरे मैच में ही हैट्रिक लेकर मचाई सनसनी, अजीबोगरीब एक्शन देख दुनिया हैरान

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Sahibzada Farhan

Trending news

दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
Delhi pollution
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
suhel Seth
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
Hyderabad
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
Naman Syal
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
Supreme Court
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
CJI
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Ajit Pawar
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
Cyclone Senyar
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
rajnath singh
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
rss news
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत