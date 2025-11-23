साहिबजादा के इस सिक्स को देख 'पगला' गए पाकिस्तानी फैंस, कर दी कोहली के करिश्माई छक्के से तुलना, VIDEO वायरल

पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस विराट कोहली का वो चमत्कारी छक्का यादकर आज भी सदमे में चले जाते हैं, जब टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने पाक के जबड़े से जीत छीन ली थी. कोहली के उस सिक्स का जख्म इतना ज्यादा है कि जब कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज उस तरह से कोई भी शॉट लगाता है तो पाक फैंस पगला जाते हैं. पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान के एक सिक्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पाक प्रशंसक ये दावा कर रहे हैं कि ये छक्का... कोहली के उस शॉट से भी बेहतर है.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि साहिबजादा फरहान का ये शॉट वाकई में शानदार था. श्रीलंका के खिलाफ मैच में उन्होंने तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा की गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाया. हालांकि, उनके इस शॉट की तुलना विराट कोहली के उस 'टी20 वर्ल्ड कप वाले सिक्स' से करना बेईमानी होगी.

साहिबजादा का सिक्स देख पगला गए पाक फैंस

श्रीलंकाई तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा की गेंद पर पाक ओपनर साहिबजादा फरहान ने बैकफुट से स्ट्रेट सिक्स लगाया. उनका ये शॉट विराट कोहली के स्पेशल छक्के की तरह भले ही हो सकता है, लेकिन उसके बराबरी तो बिल्कुल नहीं. उससे भी बड़ी बात ये कि 'किंग' कोहली ने वो शॉट तब लगाया था जब भारत को जीत के लिए 8 गेंदों पर 28 रन की जरूरत थी, मेलबर्न में खचाखच स्टेडियम, टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक मैच और उस स्थिति में कोहली ने शानदार लय में गेंदबाजी कर रहे हारिस रऊफ की गेंद पर वो करिश्माई सिक्स लगाया था. स्टार बल्लेबाज ने रऊफ की अगली गेंद पर भी छक्का जड़ा और मैच का रंग-रूप बदल दिया.

कोहली ने पाकिस्तान के जबड़े से छीनी थी जीत

जब भारत को 8 गेंद पर 28 रनों की दरकार थी तब जीतने का चांस सिर्फ 3 प्रतिशत था. उस हालात में विराट कोहली ने दो बैक टू बैक छक्के जड़कर पाकिस्तान टीम के होश उड़ा दिए थे. मेलबर्न में खेले गए उस मुकाबले में विराट कोहली ने 53 गेंद पर 82 रनों की अद्भुत पारी खेली थी और भारत ने 4 विकेट से मैच जीता था.

