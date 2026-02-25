पाकिस्तानी फैंस की शर्मनाक हरकत, इंग्लैंड से हार के बाद सलमान आगा की पत्नी के साथ किया किया? छलका दर्द

Pakistan Fans Abuses Salman Ali Agha Wife: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के परिवार को टारगेट किया जा रहा है. सलमान आगा की पत्नी ने सोशल मीडिया के जरिए दर्द बयां किया और कहा कि मुझे और मेरे बेटे को गाली देने से पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाला है. मंगलवार को पल्लेकेले में खेले गए सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया. इस हार के बाद पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है. नाराज फैंस ने अपने देश के कप्तान की पत्नी के साथ बदसलूकी की है.

सलमान आगा की पत्नी सब्बा मंजर ने खुलासा किया कि हार के बाद उन्हें अपमानजनक संदेश मिले और उन्होंने सार्वजनिक रूप से जवाब देने का फैसला किया. इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा: "मुझे या मेरे निर्दोष बेटे को गाली देने से पाकिस्तानी प्रशंसकों को विश्व कप जीतने में मदद नहीं मिलेगी.''

पाकिस्तानी फैंस की शर्मनाक हरकत

सुपर-8 स्टेज में पाकिस्तान ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की वजह से धुल गया और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें हार झेली पड़ी. यही वजह है कि अब पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का सफर मुश्किल हो गया है. इससे पहले ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा था. टूर्नामेंट के दौरान सलमान आगा की कप्तानी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. आलोचना करना तो ठीक है, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को गाली देना कहीं से उचित नहीं है. ये पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तानी फैंस ऐसी शर्मनाक हरकत कर रहे हैं. इससे पहले भी कई खिलाड़ियों के परिवार ये सितम झेल चुके हैं.

बता दें कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाए जाने के बाद आगा को 2024 में पाकिस्तान का टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान नियुक्त किया गया था. उनसे पहले बाबर आजम, शादाब खान और शाहीन अफरीदी भी इस प्रारूप में टीम की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें हटा दिया गया था.

