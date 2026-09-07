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पाकिस्तानियों ने की शर्मनाक हरकत, LIVE मैच में भारतीय महिला क्रिकेटर को कहा 'मर्द', VIDEO देख खौल उठेगा खून!

जब पाकिस्तान महिला टीम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ घुटने टेक रहे थे, तब स्टेडियम में मौजूद कुछ पाकिस्तानी फैंस की बौखलाहट साफ तौर से दिखाई दे रही थी. वायरल हो रहे वीडियो में फैंस ने क्रांति गौड़ के जेंडर पर सवाल उठाते हुए कहा, ''अरे ये तो लड़का है...

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 07, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:15 PM IST
पाकिस्तानियों ने की शर्मनाक हरकत, LIVE मैच में भारतीय महिला क्रिकेटर को कहा 'मर्द', VIDEO देख खौल उठेगा खून!
Image Credit: LIVE मैच में पाकिस्तान फैंस ने की शर्मनाक हरकत (Screengrabs/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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