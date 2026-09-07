पाकिस्तानियों ने की शर्मनाक हरकत, LIVE मैच में भारतीय महिला क्रिकेटर को कहा 'मर्द', VIDEO देख खौल उठेगा खून!

विमेंस एशिया कप 2026 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर शानदार जीत हासिल की. शनिवार (5 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में फातिमा सना की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के सामने 55 रनों पर ही दम तोड़ दिया. महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये पाकिस्तान का सबसे न्यूनतम स्कोर है. जब मैदान पर पाकिस्तान की महिला टीम शर्मनाक प्रदर्शन कर रही थी, तब स्टेडियम में मौजूद उनके कुछ फैंस नीचता की हद पार करने में लगे थे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर करोड़ों भारतीयों का खून खौल उठेगा.