पाकिस्तानियों ने की शर्मनाक हरकत, LIVE मैच में भारतीय महिला क्रिकेटर को कहा 'मर्द', VIDEO देख खौल उठेगा खून!

विमेंस एशिया कप 2026 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर शानदार जीत हासिल की. शनिवार (5 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में फातिमा सना की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के सामने 55 रनों पर ही दम तोड़ दिया. महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये पाकिस्तान का सबसे न्यूनतम स्कोर है. जब मैदान पर पाकिस्तान की महिला टीम शर्मनाक प्रदर्शन कर रही थी, तब स्टेडियम में मौजूद उनके कुछ फैंस नीचता की हद पार करने में लगे थे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर करोड़ों भारतीयों का खून खौल उठेगा.
भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच के दौरान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि पाकिस्तान के कुछ फैंस स्टार महिला गेंदबाज क्रांति गौड़ पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं. बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहीं क्रांति गौड़ के जेंडर पर सवाल उठाया गया, जो वाकई में शर्मनाक है.
जब पाकिस्तान महिला टीम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ घुटने टेक रहे थे, तब स्टेडियम में मौजूद कुछ पाकिस्तानी फैंस की बौखलाहट साफ तौर से दिखाई दे रही थी. वायरल हो रहे वीडियो में फैंस ने क्रांति गौड़ के जेंडर पर सवाल उठाते हुए कहा, ''अरे ये तो लड़का है... भारतीय महिला टीम में लड़का खेल रहा है... भारत हमेशा धोखे से जीतता है... ओए ये तो लड़का, मर्द है.''
भारतीय टीम की स्टार खिलाड़ी क्रांति गौड़ के साथ हुई इस बदतमीजी को देखकर फैंस काफी गुस्से में हैं. कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान और उनके फैंस की क्लास लगाई है. एक यूजर ने लिखा कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं? वहीं, कई फैंस इन लोगों पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं.
भारत के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान ने एक बार फिर घुटने टेक दिए. इस बार हाल बद से बदतर हो गया. दुबई के मैदान पर पाकिस्तान की महिला टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 55 रनों पर ऑल आउट हो गई. टी20 इंटरनेशनल में ये उनका सबसे न्यूनतम स्कोर है. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने फातिमा सना की टीम पर ऐसा दाग लगाया है, जिसे भूलना आसान नहीं होगा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महज 8.4 ओवरों में आसानी से लक्ष्य का पीछा कर एशिया कप 2026 में लगातार तीसरी जीत हासिल की.