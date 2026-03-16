भाई ये तो महा नो-बॉल है... पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फिर से थू-थू, इस गेंदबाज ने कटाई नाक

Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा कुछ न कुछ अजीब होते रहता है. विवादों से उसका गहरा नाता रहा है और वहां के प्लेयर गलत कारणों से सुर्खियों में आते रहते हैं. एक बार फिर वहां कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया है. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज असद अख्तर नेशनल टी20 कप में एक बहुत बड़ी नो-बॉल फेंकने के बाद सुर्खियों में आ गए. शनिवार (14 मार्च) को इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने पेशावर के इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर ब्लूज के खिलाफ कराची ब्लूज के लिए अपने एकमात्र ओवर में 21 रन दिए.

अख्तर ने इस ओवर में दो वाइड और दो नो-बॉल फेंकीं, लेकिन एक खास गेंद ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. उनका अगला पैर बॉलिंग क्रीज के आस-पास भी नहीं था - असल में उनका पिछला पैर लाइन के ज्यादा करीब लग रहा था, बजाय उनके अगले पैर के. इस गेंद की तुलना फैंस ने तुरंत मोहम्मद आमिर की उस बदनाम नो-बॉल से कर दी, जो उन्होंने 2010 के स्पॉट-फिक्सिंग कांड के दौरान लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ फेंकी थी. हालांकि, अगर दोनों गेंदों की तुलना की जाए, तो अख्तर की नो-बॉल आमिर की फेंकी गई नो-बॉल से भी ज्यादा बड़ी लग रही थी.

अख्तर का ऐसा है रिकॉर्ड

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अख्तर अभी भी टॉप लेवल पर अनुभवहीन हैं, क्योंकि उन्होंने इसी साल की शुरुआत में अपना डेब्यू किया है. अब तक पांच टी20 मैचों में उन्होंने 9.14 की इकॉनमी रेट से तीन विकेट लिए हैं. चल रहे नेशनल टी20 कप में उन्होंने दो मैचों में सिर्फ एक विकेट लिया है, जबकि 11.25 की इकॉनमी रेट से रन दिए हैं.

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कराची ब्लूज ने हासिल की जीत

अख्तर के महंगे ओवर से आखिरकार कराची ब्लूज को कोई नुकसान नहीं हुआ. शनिवार को टीम ने 57 रनों से शानदार जीत हासिल की. ​​जहांदाद खान और शाहनवाज दहानी ने चार-चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. इससे कराची ने 206 रनों का बचाव करते हुए लाहौर ब्लूज को 17.3 ओवर में 149 रनों पर ऑल आउट कर दिया.

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कराची ने बनाए थे 206 रन

इससे पहले पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने पर कराची ब्लूज ने तीन विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए. साद बेग ने 37 गेंदों में नाबाद 72 रन बनाकर पारी की अगुवाई की, जिसमें सात चौके और चार छक्के शामिल थे. उन्हें अहसान अली, शाह रजा नकवी और उस्मान रहीम का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने क्रमशः 39, 30 और 33 रनों का योगदान दिया. इसके बाद जहांदाद और दहानी ने गेंदबाजी से जीत पक्की कर दी, जिससे कराची ब्लूज ग्रुप बी में चार अंकों और -0.126 के नेट रन रेट के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया.