'मुंगेरीलाल के सपने' देख रहा ये पाकिस्तानी गेंदबाज, 'सिक्स हिटर' अभिषेक शर्मा को खुल्लम-खुल्ला दे डाली बड़ी धमकी

पाकिस्तान का एक तेज गेंदबाज 'मुंगेरीलाल के सपने' देख रहा है और उसने भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को खुल्ल्म-खुल्ला बड़ी धमकी दे डाली है. इस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने अभिषेक शर्मा को चुनौती देते हुए कहा है कि वह उन्हें तीन से छ गेंदों में आउट कर सकता है. इस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने दावा किया है कि अभिषेक शर्मा को उनकी 140 KMPH की रफ्तार वाली गेंद भी 160 KMPH जैसी लगेगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 12, 2025, 09:39 AM IST
पाकिस्तान का एक तेज गेंदबाज 'मुंगेरीलाल के सपने' देख रहा है और उसने भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को खुल्ल्म-खुल्ला बड़ी धमकी दे डाली है. इस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने अभिषेक शर्मा को चुनौती देते हुए कहा है कि वह उन्हें तीन से छ गेंदों में आउट कर सकता है. इस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने दावा किया है कि अभिषेक शर्मा को उनकी 140 KMPH की रफ्तार वाली गेंद भी 160 KMPH जैसी लगेगी. बता दें कि अभिषेक शर्मा इन दिनों पाकिस्तानियों में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुके हैं.

'मुंगेरीलाल के सपने' देख रहा ये पाकिस्तानी गेंदबाज

अभिषेक शर्मा ने हाल ही में हुए एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी. अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों में 36.66 की औसत से 110 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 189.65 का रहा है. अभिषेक शर्मा ने इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों में 11 चौके और 7 छक्के जमाए. पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा का T20I में बेस्ट स्कोर 74 रन है. इसके बावजूद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इहसानुल्लाह 'मुंगेरीलाल के सपने' देख रहे हैं.

अभिषेक शर्मा को खुल्ल्म-खुल्ला दे डाली बड़ी धमकी

पाकिस्तान सुपर लीग में 152.65 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंक चुके पाकिस्तानी तेज गेंदबाज इहसानुल्लाह का मानना ​​है कि वह दुनिया के नंबर 1 T20I बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के होश उड़ाकर रख सकते हैं. इहसानुल्लाह ने एक वायरल वीडियो में कहा, 'अगर मुझे भारत के खिलाफ खेलने का मौका मिला, तो मैं अभिषेक शर्मा को 3-6 गेंदों में आउट कर दूंगा.' इस वीडियो ने क्रिकेट फैंस के बीच बड़ी बहस छेड़ दी. इहसानुल्लाह ने अभी तक पाकिस्तान के लिए 4 T20I और 1 वनडे मैच खेला है. इहसानुल्लाह ने आगे कहा, 'मेरी 140 KMPH की रफ्तार वाली गेंद भी उसे (अभिषेक शर्मा) 160 KMPH जैसी लगेगी. वह आकलन तक नहीं कर पाएगा. मैं बाएं हाथ के बल्लेबाजों को इनस्विंगर डालता हूं, और उसे (अभिषेक) ऐसी गेंदों से जूझना पड़ा है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं. मैं बाएं हाथ के बल्लेबाजों के दाएं कंधे पर अपनी बाउंसर लगाता हूं और मेरी बाउंसर बहुत असरदार होती हैं.'

अभिषेक शर्मा का धांसू रिकॉर्ड

25 साल के अभिषेक शर्मा की गिनती भारत के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजों में होती है. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 24 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 196.07 के स्ट्राइक रेट और 36.91 की औसत से 849 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 5 अर्धशतक ठोके हैं. अभिषेक शर्मा का IPL रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है. अभिषेक शर्मा ने 77 IPL मैचों में 162.93 के स्ट्राइक रेट और 27.09 की औसत से 1815 रन बनाए हैं. IPL में अभिषेक शर्मा ने 1 शतक और 9 अर्धशतक जमाए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

