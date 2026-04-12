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गुमनामी के अंधेरे में खो गया 904 विकेट लेने वाला गेंदबाज, 22 विकेट लेकर जीता था पर्पल कैप, फिर IPL में कभी नहीं मिला मौका

904 विकेट लेने वाला एक खूंखार तेज गेंदबाज अब गुमनामी के अंधेरे में खो गया है. इस तेज गेंदबाज ने कभी IPL में पर्पल कैप जीती थी, लेकिन उस सीजन के बाद से उसे फिर कभी IPL में खेलने का मौका नहीं मिला है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 12, 2026, 01:35 PM IST
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गुमनामी के अंधेरे में खो गया 904 विकेट लेने वाला गेंदबाज, 22 विकेट लेकर जीता था पर्पल कैप, फिर IPL में कभी नहीं मिला मौका

904 विकेट लेने वाला एक खूंखार तेज गेंदबाज अब गुमनामी के अंधेरे में खो गया है. इस तेज गेंदबाज ने कभी IPL में पर्पल कैप जीती थी, लेकिन उस सीजन के बाद से उसे फिर कभी IPL में खेलने का मौका नहीं मिला है. हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर की, जिन्होंने IPL 2008 में सबसे ज्यादा 22 विकेट लेकर पर्पल कैप का खिताब जीता था. सोहेल तनवीर की गेंदबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स (RR) ने IPL 2008 की ट्रॉफी जीती थी.

गुमनामी के अंधेरे में खो गया 904 विकेट लेने वाला गेंदबाज

सोहेल तनवीर ने 4 मई 2008 को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ IPL 2008 के एक मैच में 4 ओवर में 14 रन देकर 6 विकेट झटके थे. यह IPL इतिहास का दूसरा सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन है. IPL 2008 के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर इस टी20 लीग में हिस्सा लेने पर बैन लग गया था. साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद IPL से सभी पाकिस्तानी क्रिकेटरों को बैन कर दिया गया था. सोहेल तनवीर IPL 2008 के बाद फिर कभी इस टी20 लीग में नजर नहीं आए. सोहेल तनवीर अब गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं. सोहेल तनवीर ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट (फर्स्ट क्लास, लिस्ट-A और टी20 को मिलाकर) में कुल 904 विकेट झटके हैं.

121 इंटरनेशनल मैच खेलकर खत्म हो गया करियर

सोहेल तनवीर ने पाकिस्तान के लिए 62 वनडे इंटरनेशनल, 57 टी20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैच खेले हैं. सोहेल तनवीर ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 71 विकेट, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 54 विकेट और टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट चटकाए थे. सोहेल तनवीर ने मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल मिलाकर सोहेल तनवीर ने 130 विकेट झटके थे. सोहेल तनवीर ने 11 IPL मैचों में 22 विकेट झटके थे. सोहेल तनवीर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो अजीबोगरीब एक्शन से गेंदबाजी करते थे.

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दोनों हाथों की बीच वाली उंगलियां दिखा दीं

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर का विवादों से भी गहरा नाता रहा है. 2018 कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) के दौरान एक मैच में सोहेल तनवीर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन कटिंग को आउट करने के बाद अश्लील इशारा किया था. गुयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच हुए इस CPL मैच में, बेन कटिंग को आउट करने के बाद सोहेल तनवीर ने उन्हें बीच वाली उंगली दिखाई. सेंट किट्स टीम की पारी के 17वें ओवर में तीसरी गेंद पर बेन कटिंग ने सोहेल तनवीर को छक्का मारा. ठीक अगली ही गेंद पर, सोहेल तनवीर ने एक बेहतरीन गेंद डालकर बेन कटिंग को बोल्ड कर दिया. सोहेल तनवीर ने विकेट का जश्न मनाते हुए बेन कटिंग को दोनों हाथों की बीच वाली उंगलियां दिखा दीं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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