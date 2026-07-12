PAK क्रिकेट में भूचाल! Babar Azam के कप्तान बनते ही कोच ने कर दिया रिजाइन, अब ये दिग्गज संभाल सकता है कमान

Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और विवादों का नाता टूटने का नाम नहीं ले रहा है. टीम के वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बेहद अहम विदेशी दौरों पर रवाना होने से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच शेन मैकडरमॉट ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के मुताबिक, मैकडरमॉट टीम के साथ इन दौरों पर ट्रैवल नहीं करेंगे. पाकिस्तान टीम को 13 जुलाई यानी सोमवार को ही वेस्टइंडीज के लिए रवाना होना है, जहां उसे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. इसके तुरंत बाद टीम 3 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी.
मैकडरमॉट साल 2025 में मोहम्मद मसरूर की जगह पाकिस्तानी टीम से जुड़े थे और उनका पहला असाइनमेंट जुलाई 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज था. इससे पहले वह बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ भी काम कर चुके थे.
हैरानी की बात यह है कि शेन मैकडरमॉट के अचानक इस्तीफा देने के पीछे पीसीबी ने कोई आधिकारिक वजह साफ नहीं की है. पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले कुछ समय से विदेशी स्टाफ के बिना किसी स्पष्ट कारण के पद छोड़ने का एक अजीब-सा ट्रेंड बन गया है. मैकडरमॉट से पहले भी कई बड़े नाम पीसीबी का साथ छोड़ चुके हैं.
गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी जैसे कोचों ने भी बोर्ड के साथ अनबन या निजी कारणों से इस्तीफा दिया था. इसके बाद टीम के ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट क्लिफ डीकन ने भी अचानक अपना पद छोड़ दिया था. इससे पहले साल 2019 में स्टीव रिक्सन ने बोर्ड के साथ गहरे मतभेदों के चलते फील्डिंग कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था.
मिकी आर्थर के दौर के बाद से ही पाकिस्तान क्रिकेट में फिटनेस और फील्डिंग को लेकर काफी कड़े पैमाने तय किए गए हैं, लेकिन बार-बार बदलते कोच और विदेशी स्टाफ के इस्तीफे ने टीम की तैयारियों पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.
मैकडरमॉट के जाने के बाद पीसीबी ज्यादा वक्त गंवाने के मूड में नहीं है. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर-19 टीम के साथ बतौर फील्डिंग कोच काम कर चुके मंसूर अमजद को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. पीसीबी के एक सूत्र ने बताया, 'मंसूर अमजद, जो जूनियर लेवल और शाहीन्स के साथ लगातार काम कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि वही मैकडरमॉट की जगह सीनियर टीम के नए फील्डिंग कोच होंगे.'
शेन मैकडरमॉट ने ऐसे वक्त में रिजाइन किया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट की कप्तानी में बड़ा बलाव किया है. शान मसूद की जगह 2023 के बाद एक बार फिर बाबर आजम को टीम का कप्तान बनाया गया है. अब देखना होगा कि बाबर कप्तानी में क्या कुछ खास कर पाते हैं.