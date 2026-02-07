Advertisement
trendingNow13101291
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान ने ढूंढ लिया नया बहाना! भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार से मारेगा यू-टर्न? सामने आई चौंकाने वाली वजह

पाकिस्तान ने ढूंढ लिया नया बहाना! भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार से मारेगा यू-टर्न? सामने आई चौंकाने वाली वजह

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच को बहिष्कार करने के फैसले पर अब यू-टर्न मार सकता है. इसके लिए PCB ने नया बहाना ढूंढ लिया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 07, 2026, 02:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार से यू-टर्न मारेगा पाकिस्तान?
भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार से यू-टर्न मारेगा पाकिस्तान?

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है. शनिवार, 7 फरवरी को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए ओपनिंग मैच में पाकिस्तान को जीत तो मिली, लेकिन नीदरलैंड्स को हराने में उनके पसीने छूट गए. आखिरकार पाकिस्तान ने 3 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच को बहिष्कार करने के फैसले पर अब यू-टर्न मार सकता है. इसके लिए PCB ने नया बहाना ढूंढ लिया है.

बहिष्कार के फैसले पर यू-टर्न मारेगा पाकिस्तान?

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर विवाद जल्द सुलझने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से सालाना फंडिंग में बढ़ोतरी की मांग कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रविवार को पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की थी कि उसकी टीम 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के विरुद्ध टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप-स्टेज मैच नहीं खेलेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से वर्ल्ड क्रिकेट को 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो सकता है.

सूत्र ने 'टेलीकॉमएशियाडॉटनेट' को बताया, "पाकिस्तान के कड़े रुख ने उन्हें कुछ चीजों के लिए मोलभाव करने की बेहतर स्थिति में ला दिया है, जो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग रही है. चूंकि, पाकिस्तान सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले मैच में एक अहम हिस्सा है, इसलिए उन्हें ज्यादा फंडिंग मिलनी चाहिए."

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को सालाना आईसीसी पूल से 34.5 मिलियन डॉलर मिलते हैं। पाकिस्तान इस मामले में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे नंबर पर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने भी पाकिस्तान को अपना रुख बदलने की अपील की है. सह-मेजबान होने के नाते उन्हें बड़ी संख्या में भारतीय फैंस के कोलंबो आने और मैच के गेट मनी से विदेशी मुद्रा में बड़ा नुकसान हो सकता है.

सूत्र ने कहा, "रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा, पाकिस्तान आईसीसी को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ बातचीत करने के लिए भी मनाने की कोशिश कर रहा है ताकि द्विपक्षीय संबंध फिर से शुरू हो सकें, जिसे फिर से शुरू करना मुश्किल होगा क्योंकि पूरी सीरीज न खेलना सरकार का फैसला है. बीसीसीआई का इसमें कोई हाथ नहीं है."

रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा गया है, "जब तक भारत सरकार इन संबंधों को मंजूरी नहीं देती, तब तक द्विपक्षीय सीरीज के फिर से शुरू होने की कोई संभावना नहीं है. पाकिस्तान यह भी कह सकता है कि भारतीय खिलाड़ियों को खेल की नैतिक जरूरतों का पालन करना चाहिए और खेल की भावना को बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए, जिस पर आईसीसी ने हमेशा जोर दिया है."

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मध्यस्थों को संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो वे पाकिस्तान सरकार को मना लेंगे। PCB आईसीसी के साथ बैकडोर बातचीत कर रहा है, जिसमें सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के इमरान ख्वाजा और ओमान के पंकज खिमजी मध्यस्थ के तौर पर शामिल हैं. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रेवेन्यू जेनरेट करने वाले मैच को आगे बढ़ाने के लिए अब एक समाधान नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: हलक में आ गई थी जान...फिर फहीम ने किनारे लगाई डूबती नैया...पहला मैच रेंगते हुए जीता पाकिस्तान

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
West Bengal news
घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
Valentine Week 2026
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
Kerala elections
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
BJP Councillor
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
India-US trade deal
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
Shashi Tharoor
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...