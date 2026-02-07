पाकिस्तान ने ढूंढ लिया नया बहाना! भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार से मारेगा यू-टर्न? सामने आई चौंकाने वाली वजह

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है. शनिवार, 7 फरवरी को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए ओपनिंग मैच में पाकिस्तान को जीत तो मिली, लेकिन नीदरलैंड्स को हराने में उनके पसीने छूट गए. आखिरकार पाकिस्तान ने 3 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच को बहिष्कार करने के फैसले पर अब यू-टर्न मार सकता है. इसके लिए PCB ने नया बहाना ढूंढ लिया है.

बहिष्कार के फैसले पर यू-टर्न मारेगा पाकिस्तान?

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर विवाद जल्द सुलझने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से सालाना फंडिंग में बढ़ोतरी की मांग कर सकता है.

रविवार को पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की थी कि उसकी टीम 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के विरुद्ध टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप-स्टेज मैच नहीं खेलेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से वर्ल्ड क्रिकेट को 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो सकता है.

सूत्र ने 'टेलीकॉमएशियाडॉटनेट' को बताया, "पाकिस्तान के कड़े रुख ने उन्हें कुछ चीजों के लिए मोलभाव करने की बेहतर स्थिति में ला दिया है, जो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग रही है. चूंकि, पाकिस्तान सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले मैच में एक अहम हिस्सा है, इसलिए उन्हें ज्यादा फंडिंग मिलनी चाहिए."

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को सालाना आईसीसी पूल से 34.5 मिलियन डॉलर मिलते हैं। पाकिस्तान इस मामले में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे नंबर पर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने भी पाकिस्तान को अपना रुख बदलने की अपील की है. सह-मेजबान होने के नाते उन्हें बड़ी संख्या में भारतीय फैंस के कोलंबो आने और मैच के गेट मनी से विदेशी मुद्रा में बड़ा नुकसान हो सकता है.

सूत्र ने कहा, "रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा, पाकिस्तान आईसीसी को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ बातचीत करने के लिए भी मनाने की कोशिश कर रहा है ताकि द्विपक्षीय संबंध फिर से शुरू हो सकें, जिसे फिर से शुरू करना मुश्किल होगा क्योंकि पूरी सीरीज न खेलना सरकार का फैसला है. बीसीसीआई का इसमें कोई हाथ नहीं है."

रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा गया है, "जब तक भारत सरकार इन संबंधों को मंजूरी नहीं देती, तब तक द्विपक्षीय सीरीज के फिर से शुरू होने की कोई संभावना नहीं है. पाकिस्तान यह भी कह सकता है कि भारतीय खिलाड़ियों को खेल की नैतिक जरूरतों का पालन करना चाहिए और खेल की भावना को बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए, जिस पर आईसीसी ने हमेशा जोर दिया है."

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मध्यस्थों को संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो वे पाकिस्तान सरकार को मना लेंगे। PCB आईसीसी के साथ बैकडोर बातचीत कर रहा है, जिसमें सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के इमरान ख्वाजा और ओमान के पंकज खिमजी मध्यस्थ के तौर पर शामिल हैं. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रेवेन्यू जेनरेट करने वाले मैच को आगे बढ़ाने के लिए अब एक समाधान नजर आ रहा है.

