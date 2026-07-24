मेरे पिता को बचा लीजिए... 1100 दिनों से कैद इमरान खान से मिलने के लिए तड़प रहा बेटा, गुहार सुन आपको भी आएगा तरस!

पाकिस्तान को 1992 में वर्ल्ड कप जिताकर मुल्क के हीरो बने इमरान खान पिछले कई सालों से वहां की सरकार के लिए विलेन बने हुए हैं. पाकिस्तान के पूर्व पीएम पिछले 1100 दिनों से जेल में बंद हैं और बेटे को उनकी चिंता सता रही है. इमरान खान के बेटे ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की अपील की है. उनका कहना है कि उनके पिता, जो 1,100 दिनों से जेल में हैं, उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है.
73 साल के पूर्व स्टार क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान अभी रावलपिंडी की अदियाला जेल में अकेले बंद हैं. उन्हें 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जब इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तोशाखाना (राष्ट्रीय खजाना) मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया था. इसके बाद इमरान खान को कई और मामलों में भी गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया, जिसकी वजह से वे लगातार जेल में हैं.
इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से अपने पिता को बचाने की गुहार लगाई है. कासिम ने शुक्रवार को X पर एक पोस्ट में लिखा, ''मेरे पिता इमरान खान को जेल में बंद हुए अब लगभग 1,100 दिन हो चुके हैं और मैंने और मेरे भाई ने मार्च के बाद से उनकी आवाज नहीं सुनी है. महीनों से हमें उनसे संपर्क करने की इजाजत नहीं दी गई है.''
अपने बड़े भाई सुलेमान खान के साथ ब्रिटेन में रहने वाले कासिम ने आगे लिखा कि उनकी (इमरान खान) नजर लगातार कमजोर होती जा रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन्हें इलाज की सुविधा मिल रही है या नहीं. उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है और परिवार या कानूनी मदद न होने की वजह से, हमें उनके बारे में कोई जानकारी या भरोसा भी नहीं मिल पाता है.
बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने दिसंबर 2025 से इमरान खान की सभी तरह की बैठकों पर रोक लगा दी थी, जब उन्होंने अपनी एक बहन के साथ बैठक के दौरान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को "मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति" कहा था.
इमरान खान से मिलने के लिए तड़प रहे उनके बेटे ने आगे कहा, ''हाल ही में मुझे उनकी बहुत याद आ रही है. मैं उनसे आम चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं. जैसे कि मेरा क्रिकेट, जो किताबें मैं पढ़ रहा हूं और कौन सी नई फिल्में अच्छी हैं, वगैरह. मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग अपने चुने हुए नेता को आजाद देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने पिता की पहले से कहीं ज्यादा याद आ रही है.''
फरवरी में, हिरासत के दौरान खून का थक्का जमने का इलाज देर से होने की वजह से इमरान खान की दाईं आंख की रोशनी काफी कम हो गई थी. अब उनकी उस आंख से सिर्फ 15 प्रतिशत ही दिखाई देता है. उनकी कानूनी टीम और उनकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इलाज में लापरवाही को लेकर गंभीर चिंता जताई, जिसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और उनकी जांच के लिए एक खास मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया गया.
इमरान खान के परिवार वालों और राजनीतिक नेताओं ने उन्हें अकेले रखने (सॉलिटरी कन्फाइनमेंट) और स्वतंत्र निजी डॉक्टरों से न मिलने देने को लेकर अधिकारियों की आलोचना की. हालांकि, सरकार का कहना है कि इमरान खान को जरूरी मेडिकल देखभाल दी जा रही है.