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मेरे पिता को बचा लीजिए... 1100 दिनों से कैद इमरान खान से मिलने के लिए तड़प रहा बेटा, गुहार सुन आपको भी आएगा तरस!

पाकिस्तान के पूर्व पीएम और स्टार क्रिकेटर इमरान खान पिछले 1100 दिनों से जेल में बंद हैं और बेटे को उनकी चिंता सता रही है.उनके बेटे ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की अपील की है. उनका कहना है कि उनके पिता, जो 1,100 दिनों से जेल में हैं, उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 24, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:52 PM IST
मेरे पिता को बचा लीजिए... 1100 दिनों से कैद इमरान खान से मिलने के लिए तड़प रहा बेटा, गुहार सुन आपको भी आएगा तरस!
Image Credit: इमरान खान के बेटे ने लगाई गुहार (AP)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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