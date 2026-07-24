मेरे पिता को बचा लीजिए... 1100 दिनों से कैद इमरान खान से मिलने के लिए तड़प रहा बेटा, गुहार सुन आपको भी आएगा तरस!

फरवरी में, हिरासत के दौरान खून का थक्का जमने का इलाज देर से होने की वजह से इमरान खान की दाईं आंख की रोशनी काफी कम हो गई थी. अब उनकी उस आंख से सिर्फ 15 प्रतिशत ही दिखाई देता है. उनकी कानूनी टीम और उनकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इलाज में लापरवाही को लेकर गंभीर चिंता जताई, जिसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और उनकी जांच के लिए एक खास मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया गया.