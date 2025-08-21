'श्रेयस अय्यर अगर पाकिस्तान में होते तो...' इस क्रिकेटर ने आग में घी डालने का किया काम, बयान से मचाया बवाल
एशिया कप 2025 से श्रेयस अय्यर को बाहर किए जाने के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और उनकी सेलेक्शन कमिटी पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं. इसी बीच पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने अपने बयान से आग में घी डालने का काम किया है. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली का कहना है कि वह एशिया कप 2025 के लिए श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में मौका नहीं दिए जाने से बहुत हैरान हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 21, 2025, 02:32 PM IST
एशिया कप 2025 से श्रेयस अय्यर को बाहर किए जाने के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और उनकी सेलेक्शन कमिटी पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं. इसी बीच पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने अपने बयान से आग में घी डालने का काम किया है. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली का कहना है कि वह एशिया कप 2025 के लिए श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में मौका नहीं दिए जाने से बहुत हैरान हैं.

श्रेयस अय्यर का मामला तूल पकड़ता जा रहा

श्रेयस अय्यर आगामी एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम के दावेदारों में शामिल थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल पाई. श्रेयस अय्यर ने इस साल की शुरुआत में फरवरी और मार्च में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए थे. श्रेयस अय्यर के बल्ले से इस दौरान 2 अर्धशतक निकले हैं. श्रेयस अय्यर ने भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था. श्रेयस अय्यर ने हाल ही में IPL के 17 मैचों में 50.33 की औसत से 604 रन बनाए थे.

'श्रेयस अय्यर अगर पाकिस्तान में होते तो...'

श्रेयस अय्यर के अलावा यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी भी एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया में जगह पाने के हकदार थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने उन्हें मौका ही नहीं दिया. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने यूट्यूब शो "गेम टाइम" पर कामरान अकमल से कहा, 'श्रेयस अय्यर, यशस्वी जयसवाल, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी अगर पाकिस्तान में होते ना ये लोग A Grade में होते.' बासित अली ने यह भी बताया कि एशिया कप 2025 में कौन सी टीम भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है.

भारत के पास एक बेहद आक्रामक टीम

बासित अली ने आगे कहा, 'भारत के पास एक बेहद आक्रामक टीम है और मुझे लगता है कि केवल श्रीलंका ही उनका मुकाबला कर सकता है.' एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ करेगा, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. भारत अपना आखिरी ग्रुप मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगा.

