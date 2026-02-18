Advertisement
trendingNow13114671
Hindi Newsक्रिकेटशोएब मलिक हैं कि मानते नहीं... LIVE शो पर एक्ट्रेस को किया फ्लर्ट, मिला ऐसा जवाब बोलती हुई बंद, VIDEO वायरल

शोएब मलिक हैं कि मानते नहीं... LIVE शो पर एक्ट्रेस को किया फ्लर्ट, मिला ऐसा जवाब बोलती हुई बंद, VIDEO वायरल

Shoaib Malik Viral Video: पाकिस्तान में लाइव शो के दौरान शोएब मलिक और एक्ट्रेस मिजना वकास के बीच मजाकिया बातचीत फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है. चैट शो में वकास ने एक मजाकिया कमेंट किया, जिससे मलिक कुछ सेकेंड के लिए गंभीर हो गए. उनके चेहरे का रंग बदलते देख एक्ट्रेस ने तुरंत कहा कि आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शोएब मलिक का पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने उड़ाया मजाक (PHOTO- Screenshot)
शोएब मलिक का पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने उड़ाया मजाक (PHOTO- Screenshot)

Shoaib Malik Viral Video: पाकिस्तान के पूर्व स्टार बल्लेबाज और कप्तान शोएब मलिक अक्सर अपनी निजी जिंदगी के कारण सुर्खियों में रहते हैं. जब से उन्होंने भारत की पूर्व स्टार टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को तलाक दिया है, तब से सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें ट्रोल करने से पीछे नहीं हटते हैं. इन दिनों उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो लाइव टीवी पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस को फ्लर्ट कर रहे हैं.

पाकिस्तान में लाइव शो के दौरान शोएब मलिक और एक्ट्रेस मिजना वकास के बीच मजाकिया बातचीत फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है. चैट शो में वकास ने एक मजाकिया कमेंट किया, जिससे मलिक कुछ सेकेंड के लिए गंभीर हो गए. उनके चेहरे का रंग बदलते देख एक्ट्रेस ने तुरंत कहा कि आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी.

पाकिस्तानी एक्ट्रेस को फ्लर्ट करने लगे शोएब मलिक

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद शोएब मलिक ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उन्हें करारा जवाब मिला. मलिक ने कहा, ''देखिए... आप मुझसे पहली बार मिल रही हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि कब मैं सीरियस हो जाऊंगा और कब नाराज. मलिक ने भले ही हीरो की स्टाइल में ये डायलॉग मारा, लेकिन आखिरी हंसी तो हीरोइन यानी मिजना वकास ने हंसी. 

एक्ट्रेस ने जवाब दिया- मुझे पता कर के करना भी क्या है? आप भी शादीशुदा हम भी शादीशुदा... करना क्या है, पॉइंट ही नहीं है.'' मिजना वकास के इस पलटवार के बाद शोएब मलिक के पास कोई जवाब नहीं था. शो में मौजूद बाकी मेहमान और दर्शक ठहाके लगाकर हंसने लगे.

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के रिश्तों पर अक्सर सार्वजनिक रूप से चर्चा होती रही है. मलिक की पहले आयशा सिद्दीकी से और बाद में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी हुई थी. दोनों का बाद में तलाक हो गया. 2024 में, मलिक ने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद से शादी की, जिससे एक बार फिर उनका निजी जीवन सुर्खियों में आ गया.

कौन हैं मिजना वकास?

मिजना वकास एक पाकिस्तानी टेलीविजन और थिएटर अभिनेत्री हैं, जो सहायक भूमिकाओं और होस्टिंग के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कई शो और स्टेज प्रस्तुतियों में काम किया है और टॉक शो और लाइव सेगमेंट में अपनी हाजिरजवाबी के लिए मशहूर हैं.

ये भी पढ़ें: सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब किस दिन भारत से जंग? समझें पूरा समीकरण

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Shoaib Malik

Trending news

रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Punjab: शादी समारोह में सरपंच की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद एक्शन; DSP निलंबित
Punjab news
Punjab: शादी समारोह में सरपंच की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद एक्शन; DSP निलंबित
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
Galgotias University
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
Brahmaputra river
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?