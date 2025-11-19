Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

बुमराह को 20 मैच में बैन की मांग क्यों उठी? SA के खिलाफ पहले टेस्ट में की थी बड़ी गलती, ICC पर भी लगाया आरोप

Jasprit Bumrah: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में हुए टेस्ट के बाद टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 20 मैचों में बैन करने की मांग की गई है. ये आवाज पाकिस्तान से उठी है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 19, 2025, 12:48 PM IST
भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के बीच टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 20 मैचों में बैन करने की मांग की गई है. ये आवाज पाकिस्तान से उठी है. पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद अक्सर भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ आग उगलने का काम करते हैं. एक बार बार फिर उन्होंने बुमराह को लेकर बेतुका बयान दिया है. तनवीर ने लाइव टीवी पर स्टार भारतीय गेंदबाज को बैन करने की मांग की और साथ ही ICC पर भी बड़ा आरोप लगाया.

कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने तेम्बा बावुमा की हाइट का मजाक उड़ाया था. उन्होंने अफ्रीकी कप्तान को 'बौना' कहा, जिसपर उनकी आलोचना भी हुई और सोशल मीडिया पर बवाल मचा. हालांकि, ये मामला ज्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि बुमराह ने मटच खत्म होते ही बावुमा से माफी मांग ली थी.

बुमराह को बैन करने की मांग

जसप्रीत बुमराह ने तेम्बा बावुमा से माफी मांग ली और वो बात कोलकाता में ही खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी तनवीर अहमद अभी भी इस मामले को पकड़े हुए हैं और बेतुकी मांग कर रहे हैं. ptvsports-official पर बातचीत करते हुए उन्होंने बचकाना बयान दिया. तनवीर का कहना है कि ICC के अध्यक्ष जय शाह की वजह से भारतीय खिलाड़ी गलती करने के बावजूद बच जाते हैं.

तनवीर अहमद ने कहा, ''आईसीसी का बंदा जय शाह बैठा हुआ है, नहीं होगा ना... कुछ नहीं होगा.''

 

तनवीर अहमद के फिर बिगड़े बोल 

पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी एक बार फिर एशिया कप 2025 का रोना रोते दिखे. तनवीर ने कहा, 'यार आपने देखा नहीं सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में जो हरकतें की. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति लेकर आ गया था, लेकिन फिर भी सिर्फ 30 प्रतिशत मैच फीस काटा. मेरे हिसाब से तो बुमराह पर 20 मैच का प्रतिबंध लगना चाहिए.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

Jasprit Bumrah

Trending news

