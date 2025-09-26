Advertisement
अभिषेक के आतंक से 'सहमे' शोएब अख्तर, लाइव टीवी पर शर्मा की जगह बोल दिया अभिषेक बच्चन, 28 को खिताबी जंग

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. 41 सालों के एशिया कप के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेलेंगी. इसी बीच पाकिस्तान के लाइव टीवी पर दिग्गज पाक तेज गेंदबाज ने कुछ ऐसा कहा, जिस पर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:46 PM IST
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. 41 सालों के एशिया कप के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेलेंगी.  पूरे टूर्नामेंट के दौरान एक बल्लेबाज का नाम सबके जुबान पर रहा. वह नाम अभिषेक शर्मा का है. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बल्ले से जमकर रन बरसाए हैं. अभिषेक ने ना सिर्फ इस बार के एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बल्कि उन्होंने महज 6 मैचों में 309 रन ठोक कर इतिहास रच दिया है. इसी बीच पाकिस्तान के लाइव टीवी पर दिग्गज पाक तेज गेंदबाज ने कुछ ऐसा कहा, जिस पर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

शर्मा की जगह बोल दिया बच्चन
गौरतलब है की शोएब अख्तर भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम लेते समय काफी कंफ्यूज नजर आए. ये मामला पाकिस्तान टीवी पर भारत-पाक के फाइनल मुकाबले से पहले चल रही चर्चा के दौरान का है. दरअसल, शोएब अख्तर कहा कि अगर पाकिस्तान 'अभिषेक बच्चन' को आउट कर देगी तो मैच पूरी तरह उनके गिरफ्त में आ जाएगा. शोएब की बात सुनकर लोग मुस्करा पड़े. उसके बाद वहां मौजूद एंकर ने उन्हें याद दिलाते हुए सही किया. 

अभिषेक का खौफ
शोएब अख्तर अपने अकाउंट पर अक्सर क्रिकेट के ऊपर नए-नए टॉपिक्स के साथ बात करते दिख जाते हैं. एशिया कप के दौरान वह भारत-पाक मैच पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन पर उन्हें जमकर लताड़ते हुए दिखे थे. शोएब अभिषेक को आउट करने की बात कर रहे थे, जिससे यह साफ पता लगता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करने को होगा. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा 28 को दोनों खेमे क्या प्रदर्शन रहता है.

संडे को  महाजंग
बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. 28 सितंबर (रविवार) को एक बार फिर दोनों देशों के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला होना है. भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अभी तक पाकिस्तान को 2 बार हरा चुकी है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें तीसरी बार आमने-सामने होंगी. 41 सालों में पहली बार भारत-पाक के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा, देखने वाली बात होगी जीत किसकी होती है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

