'आंखों पर पट्टी... अंधेरी कोठरी में बीत रही जिंदगी...' इमरान खान के बेटों ने किए बड़े खुलासे, जेल में पाकिस्तान की काली करतूतों से उठाया पर्दा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों ने हाल ही में स्काई स्पोर्ट्स को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपने पिता के साथ पाकिस्तान की जेल में हो रहे अत्याचारों पर बड़े-बड़े खुलासे किए हैं. इमरान खान के बेटों सुलेमान खान और कासिम खान ने बताया कि उनके पिता को जेल में बुनियादी सुख-सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और स्काई स्पोर्ट्स के कमेंटेटर माइकल एथरटन से बात करते हुए, दोनों भाइयों ने आरोप लगाया कि इमरान खान को जेल में लंबे समय से आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें अच्छी मेडिकल सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं.
इमरान खान के बेटों ने कहा कि उन्हें इमरान खान की सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि उन्हें जेल में तीन साल होने वाले हैं. कासिम खान ने दावा किया कि इमरान की एक आंख की रोशनी काफी कम हो गई है. कासिम खान का अनुमान है कि उस आंख की लगभग 80 प्रतिशत रोशनी चली गई है. उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में इमरान को आंखों पर पट्टी लगाए देखा गया था. भाइयों के अनुसार, इमरान खान दिन में 23 घंटे से ज्यादा समय एक छोटी सी कोठरी में अकेले बिताते हैं, जहां उन्हें किताबें और बुनियादी सुख-सुविधाएं भी सीमित मात्रा में मिलती हैं.
इमरान खान के बेट कासिम खान ने कहा, 'गर्मी के बावजूद कोठरी में एयर कंडीशनिंग की सुविधा नहीं है. यह साफ नहीं है कि वह (इमरान खान) क्या कर रहे हैं, बस खुलेआम उन्हें जेल में ही मार डालने की कोशिश हो रही है. जेल में उनकी आवाज दबाई जा रही है. पिछली बार जब वे हमारी आंटियों से बात कर पाए थे, तो उन्होंने कहा था कि हालात बहुत खराब हो गए हैं. वे इसकी तुलना उन दूसरे राजनीतिक कैदियों से कर रहे थे, जिन्हें जेल में मार दिया गया या जिनकी मौत हो गई. अभी हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हैं, उन्हें दिन में 23 घंटे से ज्यादा समय तक एक कोठरी में पूरी तरह अकेला रखा जा रहा है.'
कासिम खान ने कहा कि परिवार की प्राथमिकता अब यह पक्का करना है कि इमरान खान को सही मेडिकल इलाज मिले. उन्होंने अपने पिता को आंखों पर पट्टी लगाए देखने का जिक्र किया और कहा कि वह काफी तनाव में लग रहे थे. कासिम खान ने कहा, 'अभी हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि उन्हें सही इलाज मिले. आंखों की समस्या के कारण उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और वे काफी तनाव में लग रहे थे. हमारे लिए यह सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि वे हमेशा बहुत शांत और भरोसेमंद व्यक्तित्व वाले रहे हैं. जब भी मैंने उन्हें देखा है, यहां तक कि बंदूक की नोक पर भी.'
दोनों भाइयों ने पाकिस्तान जाने और अपने पिता से मिलने की अपनी कोशिशों के बारे में भी बात की. उन्होंने दावा किया कि उनके वीजा तकनीकी कारणों से रोक दिए गए थे और कहा कि अगर उन्हें इमरान खान से मिलने का मौका मिलता है, तो वे गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं. सुलेमान खान ने उस समय परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में बताया जब कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था. सुलेमान ने कहा, 'उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय, कुछ घंटों के लिए सरकारी मेडिकल सेंटर ले जाया गया और फिर सीधे जेल वापस भेज दिया गया.'
सुलेमान खान ने दावा किया कि सरकारी सेंटर में जांच सिर्फ एक घंटे चली और शिफा हॉस्पिटल में इंतजार कर रहे डॉक्टरों को इमरान खान का इलाज करने का मौका नहीं दिया गया. उन्होंने आगे कहा, 'असल में, सरकारी अधिकारियों ने एक घंटे तक जांच की और कहा, 'बहुत बढ़िया, वह ठीक हैं' और फिर कहा कि अब हम उन्हें इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल, शिफा भेजेंगे. इसके बजाय, उन्होंने सभी डॉक्टरों और हमारी आंटी (जो खुद एक डॉक्टर हैं) को इंतजार करवाते हुए उन्हें सीधे जेल वापस भेज दिया.'