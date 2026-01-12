ICC का कोई वजूद ही नहीं... बांग्लादेश को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान, दिग्गज के बयान पर बवाल तय!

Saeed Ajmal Allegation On ICC: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत के खिलाफ भड़काने में पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है. शाहिद अफरीदी के बाद अब पूर्व स्टार स्पिनर सईद अजमल ने आग में घी डालने का काम किया है. उन्होंने तो 'क्रिकेट के विधाता' कहे जाने वाले ICC पर ही बड़ा आरोप लगा दिया. अजमल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि आईसीसी का फिलहाल कोई वजूद ही नहीं है और वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के इशारे पर चल रहा है. सईद अजमल का ये बयान तब आया है, जब ये रिपोर्ट सामने आई है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनके मुकाबले भारत की जगह श्रीलंका में शिफ्ट करने की बात थी.

टी20 विश्व कप 2026 के आयोजन स्थल को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच चल रहे हालिया विवाद के बीच, पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने आईसीसी पर तीखा हमला करते हुए चेतावनी दी कि अगर क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साये में काम करती रही तो वह धीरे-धीरे अपनी प्रासंगिकता खो देगी.

सईद अजमल का ICC पर विवादित बयान

मीडिया से बात करते हुए सईद अजमल ने बीसीसीआई के प्रति आईसीसी के नरम रवैये पर सवाल उठाया और विश्व क्रिकेट के हित में निष्पक्ष निर्णय लेने में परिषद की अक्षमता पर चिंता व्यक्त की. पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर ने कहा,

''अगर आईसीसी भारतीय बोर्ड पर अपने फैसले लागू नहीं करा सकती तो उसका अस्तित्व ही बेकार है.''

अजमल ने कई ऐसे उदाहरण दिए जहां आईसीसी की निष्पक्षता की कमी सामने आई है, और बताया कि प्रमुख टूर्नामेंटों के दौरान भी पाकिस्तान में खेलने से भारत के इनकार को आईसीसी द्वारा स्वीकार करना, शासी निकाय के भीतर लंबे समय से चली आ रही कमजोरी को उजागर करता है.

2009 टी20 विश्व कप विजेता रहे सईद अजमल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के पाकिस्तान में न खेलने का कोई तार्किक कारण नहीं है, लेकिन आईसीसी बेबस है क्योंकि अब इस पर भारतीयों का वर्चस्व है. पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी के अनुसार, आईसीसी बीसीसीआई पर उसी तरह से अधिकार का प्रयोग नहीं करता है जिस तरह से वह अन्य टेस्ट खेलने वाले देशों पर करता है, जो उनके विचार में वैश्विक क्रिकेट प्रशासन के भीतर शक्ति के असंतुलन को दर्शाता है.

