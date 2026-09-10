अंधकार में पाकिस्तान का फ्यूचर... जिसपर है नाज, वो कटवा रहा नाक! 2025 से अब तक 10 बार शून्य पर हुआ आउट

ऐसा नहीं है कि सैम अयूब का चयन उनके फॉर्म को देखते हुए किया गया है. वो लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. करीब 21 महीने पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए आखिरी टेस्ट खेला था. घरेलू क्रिकेट में भी वो इस फॉर्मेट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे. अक्टूबर 2025 के बाद से उन्होंने कोई फर्स्ट क्लास मैच खेला भी नहीं था. हां, टी20 लीग CPL 2026 में वो थोड़े-बहुत रंग में दिख रहे थे और उसी के चलते चयनकर्ताओं ने उनके लिए टेस्ट टीम का दरवाजा खोल दिया. सैम अयूब ने PCB को एक बार फिर धोखा दिया है. वो दोनों पारियों में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. पहली पारी में उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, जबकि दूसरी इनिंग में तो पहली गेंद पर ही निपट गए.