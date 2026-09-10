अंधकार में पाकिस्तान का फ्यूचर... जिसपर है नाज, वो कटवा रहा नाक! 2025 से अब तक 10 बार शून्य पर हुआ आउट

England vs Pakistan: इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट में भी पाकिस्तान की हालत खराब है. दूसरा मैच हारने के बाद PCB ने थोक के भाव में बदलाव करते हुए 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया था और उनकी जगह 7 नए प्लेयर्स की एंट्री हुई थी. उनमें से एक सैम अयूब थे, जिनके बारे में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स टीवी चैनलों पर बड़ी-बड़ी बातें बोला करते थे. सैम अयूब को पाकिस्तान का फ्यूचर कहा जाने लगा था, लेकिन पिछले एक साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके प्रदर्शन को देखेंगे तो यही लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर अंधकार में है.
इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट की दोनों पारियों में सैम अयूब शून्य पर पवेलियन लौट गए. 21 महीने बाद उन्होंने पाकिस्तान टेस्ट टीम में वापसी की थी, लेकिन वो इंग्लैंड से खाते में जीरो लेकर लौटेंगे. इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने दोनों पारियों में उनका काम-तमाम किया.
ऐसा नहीं है कि सैम अयूब का चयन उनके फॉर्म को देखते हुए किया गया है. वो लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. करीब 21 महीने पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए आखिरी टेस्ट खेला था. घरेलू क्रिकेट में भी वो इस फॉर्मेट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे. अक्टूबर 2025 के बाद से उन्होंने कोई फर्स्ट क्लास मैच खेला भी नहीं था. हां, टी20 लीग CPL 2026 में वो थोड़े-बहुत रंग में दिख रहे थे और उसी के चलते चयनकर्ताओं ने उनके लिए टेस्ट टीम का दरवाजा खोल दिया. सैम अयूब ने PCB को एक बार फिर धोखा दिया है. वो दोनों पारियों में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. पहली पारी में उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, जबकि दूसरी इनिंग में तो पहली गेंद पर ही निपट गए.
बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान के ओपनर्स बुरी तरह नाकाम रहे हैं. 6 पारियों में एक बार भी दहाई अंकों में साझेदारी नहीं हुई है. पाकिस्तानी ओपनर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 0, 0, 5, 7, 8, 0 की पार्टनरशिप की है. जब आगाज ही इतना शर्मनाक हो तो अच्छे अंजाम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?
पाकिस्तान के 24 वर्षीय बल्लेबाज सैम अयूब को शून्य पर आउट होने की बुरी लत लग चुकी है. उनकी इस आदत से पाकिस्तान का भारी नुकसान हो रहा है. आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है कि सैम अयूब 2025 से अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं. इस दौरान उनसे ज्यादा बार बिना खाता खोले कोई आउट नहीं हुआ है. इसकी शुरुआत पिछले साल हुए एशिया कप में हुई थी, जब सैम अयूब लगातार शून्य पर पवेलियन लौट रहे थे. सैम अयूब अपने करियर में सबसे ज्यादा 10 बार T20I में शून्य पर आउट हुए. ODI में उन्होंने एक बार खाता नहीं खोला है, जबकि 9 टेस्ट में 3 बार जीरो पर आउट हो चुके हैं.
तीन मैचों की सीरीज में बाबर आजम की अगुआई वाली टीम पहले से 0-2 से पीछे चल रही है. बर्मिंघम में इज्जत बचाने की लड़ाई थी, लेकिन लगता नहीं है कि पाकिस्तान ये कर पाएगा. आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पाकिस्तान की टीम 133 रनों पर ढेर हो गई. इसके जवाब में इंग्लैंड ने स्कोरबोर्ड पर 453 रन टांग दिए और 320 रनों की बढ़त हासिल कर ली. दूसरी पारी में भी पाकिस्तान का रवैया नहीं बदला और खबर लिखे जाने तक उन्होंने 46 रन पर 2 विकेट खो दिए. सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक शून्य पर पवेलियन लौट गए. दोनों को ओली रॉबिन्सन ने पवेलियन की राह दिखाई.