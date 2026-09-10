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अंधकार में पाकिस्तान का फ्यूचर... जिसपर है नाज, वो कटवा रहा नाक! 2025 से अब तक 10 बार शून्य पर हुआ आउट

England vs Pakistan: इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट की दोनों पारियों में सैम अयूब शून्य पर पवेलियन लौट गए. 21 महीने बाद उन्होंने पाकिस्तान टेस्ट टीम में वापसी की थी, लेकिन वो इंग्लैंड से खाते में जीरो लेकर लौटेंगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 10, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:58 PM IST
अंधकार में पाकिस्तान का फ्यूचर... जिसपर है नाज, वो कटवा रहा नाक! 2025 से अब तक 10 बार शून्य पर हुआ आउट
Image Credit: सैम अयूब दोनों पारियों में शून्य पर आउट हुए (AI Graphics)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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