Advertisement
trendingNow13083262
Hindi Newsक्रिकेटबांग्लादेश को उकसाने में पाकिस्तान का हाथ, मोहसिन नकवी ने कराई पूरी दुनिया में बेइज्जती? ये है Inside Story

बांग्लादेश को उकसाने में पाकिस्तान का हाथ, मोहसिन नकवी ने कराई पूरी दुनिया में बेइज्जती? ये है Inside Story

T20 World Cup Bangladesh Controversy: ICC ने सदस्य देशों के बीच इस बात पर वोटिंग करवाई कि क्या बांग्लादेश को भारत के बाहर वेन्यू बदलने की इजाजत दी जानी चाहिए. 16 वोटों में से 14 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बदलाव के पक्ष में वोट दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश को उकसाने में पाकिस्तान का हाथ, मोहसिन नकवी ने कराई पूरी दुनिया में बेइज्जती? ये है Inside Story

T20 World Cup Bangladesh Controversy: बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से इनकार कर दिया है. उसे बुधवार (21 जनवरी) को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने एक दिन का समय दिया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आईसीसी में वोटिंग हुई थी. उसे रिप्लेस करने के लिए अधिकांश सदस्यों ने सहमति जताई थी, लेकिन आईसीसी ने उसे फिर से विचार करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने अंतरिम सरकार से गुरुवार को बातचीत की और भारत में नहीं खेलने का फैसला किया.

16 में 14 वोट बांग्लादेश के खिलाफ

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ICC ने सदस्य देशों के बीच इस बात पर वोटिंग करवाई कि क्या बांग्लादेश को भारत के बाहर वेन्यू बदलने की इजाजत दी जानी चाहिए. 16 वोटों में से 14 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बदलाव के पक्ष में वोट दिया. यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ मतभेद में है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान ने बांग्लादेश को किया सपोर्ट

ऐसा लगता है कि पीसीबी बांग्लादेश के इस विरोध में या तो सक्रिय भूमिका निभाई है या कम से कम उसे उकसाया है. इतना कि बांग्लादेश ने अपने रुख पर कायम रहने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि वोटिंग होने से पहले पाकिस्तान ने बीसीबी को एक ईमेल भी लिखा था, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अगर टीम भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने का फैसला करती है, तो वे बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी भारत के बाहर करने के लिए तैयार हैं. 

ये भी पढ़ें: IPL 2026 से पहले बिक जाएगी RCB? तिजोरी खोलने को तैयार ये बिजनेसमैन, विराट कोहली की टीम पर होगी करोड़ों की बारिश

पीसीबी ने की थी मेजबानी की पेशकश

पीसीबी ने ईमेल में कहा है कि बांग्लादेश बोर्ड की मांग जायज है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए. अगर बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में ले जाने में कोई दिक्कत आती है, तो पाकिस्तान उनके सभी मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयार है. पाकिस्तान के क्रिकेट समुदाय के कुछ हिस्सों में अंदरूनी भावनाओं ने भारत विरोधी शोर को और बढ़ा दिया है. 

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर-शुभमन गिल की स्कीम से बाहर, डोमेस्टिक मैचों में लगाया रनों का अंबार, धाकड़ बैटर ने ठोका एक और शतक

राशिद लतीफ ने दिया विवादित बयान

पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों में से एक राशिद लतीफ ने सार्वजनिक रूप से पीसीबी से अपील की और उनसे बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने को कहा. लतीफ ने कहा, ''अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो यह वर्ल्ड कप को रोकने जैसा होगा. पाकिस्तान ही मुख्य है. हां, पाकिस्तान को भविष्य में नुकसान हो सकता है. अगर पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स में खेलने से मना करता है तो उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं. लेकिन सिर्फ बातों का कोई फायदा नहीं है. अब समय आ गया है कि आप दिखाएं कि आप किसका समर्थन करते हैं.''

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World CupT20 World Cup 2026ICC T20 World Cup 2026

Trending news

अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
india rain news
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
Subhash chandra bose
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
Asaduddin Owaisi
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
Cyber crime
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
Indian Army
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
Census 2027
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
Bombay High Court
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार