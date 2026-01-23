बांग्लादेश को उकसाने में पाकिस्तान का हाथ, मोहसिन नकवी ने कराई पूरी दुनिया में बेइज्जती? ये है Inside Story

T20 World Cup Bangladesh Controversy: बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से इनकार कर दिया है. उसे बुधवार (21 जनवरी) को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने एक दिन का समय दिया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आईसीसी में वोटिंग हुई थी. उसे रिप्लेस करने के लिए अधिकांश सदस्यों ने सहमति जताई थी, लेकिन आईसीसी ने उसे फिर से विचार करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने अंतरिम सरकार से गुरुवार को बातचीत की और भारत में नहीं खेलने का फैसला किया.

16 में 14 वोट बांग्लादेश के खिलाफ

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ICC ने सदस्य देशों के बीच इस बात पर वोटिंग करवाई कि क्या बांग्लादेश को भारत के बाहर वेन्यू बदलने की इजाजत दी जानी चाहिए. 16 वोटों में से 14 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बदलाव के पक्ष में वोट दिया. यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ मतभेद में है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान ने बांग्लादेश को किया सपोर्ट

ऐसा लगता है कि पीसीबी बांग्लादेश के इस विरोध में या तो सक्रिय भूमिका निभाई है या कम से कम उसे उकसाया है. इतना कि बांग्लादेश ने अपने रुख पर कायम रहने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि वोटिंग होने से पहले पाकिस्तान ने बीसीबी को एक ईमेल भी लिखा था, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अगर टीम भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने का फैसला करती है, तो वे बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी भारत के बाहर करने के लिए तैयार हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 से पहले बिक जाएगी RCB? तिजोरी खोलने को तैयार ये बिजनेसमैन, विराट कोहली की टीम पर होगी करोड़ों की बारिश

पीसीबी ने की थी मेजबानी की पेशकश

पीसीबी ने ईमेल में कहा है कि बांग्लादेश बोर्ड की मांग जायज है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए. अगर बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में ले जाने में कोई दिक्कत आती है, तो पाकिस्तान उनके सभी मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयार है. पाकिस्तान के क्रिकेट समुदाय के कुछ हिस्सों में अंदरूनी भावनाओं ने भारत विरोधी शोर को और बढ़ा दिया है.

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर-शुभमन गिल की स्कीम से बाहर, डोमेस्टिक मैचों में लगाया रनों का अंबार, धाकड़ बैटर ने ठोका एक और शतक

राशिद लतीफ ने दिया विवादित बयान

पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों में से एक राशिद लतीफ ने सार्वजनिक रूप से पीसीबी से अपील की और उनसे बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने को कहा. लतीफ ने कहा, ''अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो यह वर्ल्ड कप को रोकने जैसा होगा. पाकिस्तान ही मुख्य है. हां, पाकिस्तान को भविष्य में नुकसान हो सकता है. अगर पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स में खेलने से मना करता है तो उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं. लेकिन सिर्फ बातों का कोई फायदा नहीं है. अब समय आ गया है कि आप दिखाएं कि आप किसका समर्थन करते हैं.''