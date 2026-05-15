ICC ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, अचानक सुना दी सबसे बड़ी सजा, WTC प्वाइंट्स टेबल में हो गया बड़ा खेला

पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की प्वाइंट्स टेबल में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तान पर स्लो-ओवर रेट के लिए मैच फीस का 40 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. ICC ने साथ ही पाकिस्तान के 8 WTC प्वाइंट्स भी काट लिए हैं. ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में स्लो-ओवर रेट रखने के कारण पाकिस्तान के 8 WTC प्वाइंट्स काट लिए गए हैं और उनकी मैच फीस का 40% हिस्सा भी काट लिया गया है. मेहमान टीम लक्ष्य से 8 ओवर पीछे आ गई है.

ICC ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका

यह जुर्माना एमिरेट्स ICC एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के जेफ क्रो ने लगाया है. ICC प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत, जो मिनिमम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, खिलाड़ियों पर उनकी टीम द्वारा तय समय में हर ओवर कम फेंकने पर उनकी मैच फीस का पांच परसेंट जुर्माना लगाया जाता है.

WTC प्वाइंट्स टेबल में हो गया बड़ा खेला

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 16.11.2 के अनुसार, टीमें हर ओवर कम फेंकने पर एक चैंपियनशिप प्वाइंट्स गंवा देती है, जिसके कारण पाकिस्तान के WTC स्टैंडिंग में 8 जरूरी प्वाइंट्स काटे गए हैं. पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने अपराध स्वीकार किया है और जुर्माने को स्वीकार कर लिया है, जिससे फॉर्मल सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर रिचर्ड केटलबोरो और कुमार धर्मसेना के साथ-साथ थर्ड अंपायर अल्लाहुद्दीन पालेकर और फोर्थ अंपायर गाजी सोहेल ने लगाया था.

पाकिस्तान 33.33% PCT अंकों के साथ 7वें स्थान पर

2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की मौजूदा रैंकिग में भारत 48.15% PCT अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है. वहीं, बांग्लादेश की टीम 44.44% PCT अंकों के साथ छठे स्थान पर चल रही है. इसके अलावा पाकिस्तान की टीम 33.33% PCT अंकों के साथ 7वें स्थान पर चल रही है.