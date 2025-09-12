भारत के खिलाफ मैच से पहले PAK का माइंड गेम, कोच ने कहा- हमारे पास दुनिया का नंबर-1 स्पिनर

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत ने अपने पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंदें बाकी रहते 9 विकेट से मात दे दी. इस प्रचंड जीत से भारत ने पाकिस्तान को एक तरह से चेतावनी दे दी है. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला रविवार 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. भारत के खिलाफ इस मैच से पहले पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने माइंड गेम खेला है.

भारत के खिलाफ मैच से पहले PAK का माइंड गेम

भारत को चेतावनी देते हुए पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने कहा, 'हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं, जो इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज हैं. टीम में वापसी के बाद से पिछले छह महीनों में उनकी रैंकिंग इसी स्तर पर रही है. सैम अयूब अब दुनिया के टॉप 10 ऑलराउंडर में शामिल हैं.' पाकिस्तान ने पिछले 13 में से 10 टी20 मैच अपने नाम किए हैं. इनमें से ज्यादातर जीत एक नए टॉप-6 बल्लेबाजी क्रम के साथ आईं, जिसमें अनुभवी जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं रहे.

हेड कोच माइक हेसन पाकिस्तान के हालिया प्रदर्शन से बेहद खुश

पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन अपने गेंदबाजों के हालिया प्रदर्शन से बेहद खुश हैं. बाएं हाथ के गेंदबाज मोहम्मद नवाज को अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की जीत के दौरान 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया था, जबकि साथी स्पिनर अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ने हालिया जीत के दौरान शानदार प्रदर्शन किया.

'हमारे पास दुनिया का नंबर-1 स्पिनर'

पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने कहा, 'पाकिस्तानी टीम की खूबसूरती यह है कि हमारे पास पांच स्पिनर हैं. हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं, जो इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज हैं. माइक हेसन ने कहा, 'हम बैटिंग यूनिट के रूप में पूरी टीम के योगदान पर ज्यादा ध्यान देते, क्योंकि कभी-कभी 150 रन का स्कोर काफी होता है, तो कभी-कभी 190 रन का स्कोर भी काफी नहीं होता. इसलिए, एक बैटिंग यूनिट के रूप में आपको यह तय करना होगा कि मैच जीतने के लिए क्या जरूरी है.'