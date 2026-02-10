Advertisement
trendingNow13105148
Hindi Newsक्रिकेटUSA को हराकर उछलने लगा पाकिस्तान.. जोश-जोश में टीम इंडिया को दी चुनौती, ओपनर ने प्लेयर ऑफ द मैच के देख लिए सपने

USA को हराकर उछलने लगा पाकिस्तान.. जोश-जोश में टीम इंडिया को दी चुनौती, ओपनर ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' के देख लिए सपने

IND vs PAK T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी को होने जा रहा है. बॉयकॉट की नाटक-नौटंकी पर 9 फरवरी को विराम लगा जब देर रात पाकिस्तान सरकार ने अपने बॉयकॉट के फैसले को वापस ले लिया. मंगलवार को पाकिस्तान ने यूएसए को मात देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और जोश-जोश में भारत को खुली चुनौती दे दी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sahibzada Farhan
Sahibzada Farhan

IND vs PAK T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी को होने जा रहा है. बॉयकॉट की नाटक-नौटंकी पर 9 फरवरी को विराम लगा जब देर रात पाकिस्तान सरकार ने अपने बॉयकॉट के फैसले को वापस ले लिया. मंगलवार को पाकिस्तान ने यूएसए को मात देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और जोश-जोश में भारत को खुली चुनौती दे दी. यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान ने 32 रन से जीत दर्ज की, जिसमें जीत के हीरो साहिबजादा फरहान रहे. उन्होंने मैच के बाद जोश-जोश में भारत को अलर्ट दे डाला. 

साहिबजादा फरहान की शानदार पारी

पाकिस्तान टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरा था. ओपनर साहिबजादा फरहान ने धांसू अंदाज में शुरुआत की और अर्धशतक ठोका. पाकिस्तानी ओपनर ने 41 गेंद में 73 रन की पारी खेली जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. बाबर आजम ने 46 जबकि शादाब खान ने 30 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर टीम के स्कोर को 190 तक पहुंचा दिया. जवाब में यूएसए की टीम पॉवरप्ले के बाद प्रेशर में मैच गंवा बैठी. साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मैदान में उतरने को लेकर बड़ा बयान दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले साहिबजादा फरहान?

साहिबजादा ने अपनी पारी को लेकर कहा, 'कल हमने जिस तरह प्रैक्टिस की, नेट्स में बॉल मेरे बैट पर बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने कल ही अपने बैटिंग कोच (हनीफ मलिक) को बता दिया था कि मुझे आज के मैच के लिए अच्छी फीलिंग आ रही है. मुझे कॉन्फिडेंस था. मैंने यह भी कहा था, मैं मैच को इस तरह से खत्म करूंगा कि मुझे प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिले. मैंने अपने लिए एक पर्सनल टारगेट सेट किया है, इस वर्ल्ड कप में कम से कम दो से तीन प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतना. मुझे लगा कि यह पिच बहुत बेहतर थी. बॉल बैट पर अच्छी तरह आ रही थी. ओपनर के तौर पर, मेरा और सैम अयूब का रोल हमेशा पावरप्ले का सही इस्तेमाल करना होता है. मैं नैचुरली अटैकिंग क्रिकेट खेलता हूं.'

ये भी पढ़ें.. ईशान किशन का क्या कसूर... BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्यों काटा पत्ता? जानें वजह

भारत के खिलाफ मैच पर बात

टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबले पर कहा, 'मेरी सोच अपना नैचुरल गेम खेलते रहने की थी क्योंकि T20 क्रिकेट में, एक ओपनर के तौर पर, आपको उसी तरह खेलना होता है. कैप्टन ने हमें यही रोल दिया है, पहले छह ओवर में अटैक जारी रखना. हम उसी माइंडसेट के साथ उतरेंगे जैसा हमने इंडिया के खिलाफ अपने पिछले मैचों में किया था. जिसमें एशिया कप भी शामिल है. हम पॉजिटिव रहने और अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs PakT20 World Cup 2026

Trending news

हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
New AI Rule
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
Punjab
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
om birla
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
Who is Malegaon New Mayor
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
Humayun Kabir
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त