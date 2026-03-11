टी20 वर्ल्ड कप के बाद फिर पाकिस्तान की बेइज्जती... बांग्लादेश के खिलाफ बनाया सबसे छोटा स्कोर, बाबर आजम के बिना हारे

Bangladesh vs Pakistan ODI: मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बुधवार (11 मार्च) को खेले गए पहले वनडे मुकाबले में एक नए रंग-रूप वाली पाकिस्तानी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के इस शुरुआती मैच में पाकिस्तान की पूरी टीम महज 114 रनों के मामूली स्कोर पर ढेर हो गई. बांग्लादेश ने इसके बाद आसानी से मैच को अपने नाम कर लिया. पूर्व कप्तान बाबर आजम की अनुपस्थिति में टीम कुछ खास नहीं कर पाई. टी20 वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी और अब बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार ने जख्मों पर नमक छिड़क दिया है.

पाकिस्तान का यह प्रदर्शन क्रिकेट जगत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था. जहां इस दिन को 'मेन इन ग्रीन' के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा था, वहीं मैदान पर उनके हालिया टी20 वर्ल्ड कप की विफलता के भूत टीम का पीछा करते नजर आए. ऐसा लगा मानो टीम अब भी उस हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है. बता दें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में अपना लोएस्ट स्कोर बनाया है. इससे पहले उसने 1999 में 161 रन बनाए थे.

बांग्लादेशी बल्लेबाजों के सामने बेबस हुए अफरीदी

बांग्लादेश की टीम ने 115 रनों के छोटे से लक्ष्य को बेहद आसान बना दिया और महज 15.1 ओवर में ही जीत हासिल कर ली. अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर कर शाहीन अफरीदी के नेतृत्व में मैदान पर उतरी इस नई पाकिस्तानी टीम को आठ विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. बांग्लादेश ने 209 गेंदें शेष रहते ही यह मुकाबला अपने नाम कर लिया. तंजीद हसन ने बांग्लादेश की जीत की इबारत लिखी, जिन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 67 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी में पांच शानदार छक्के और सात चौके शामिल थे. दूसरी ओर, कप्तान शाहीन अफरीदी गेंद से कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके और उन्होंने अपने 5 ओवरों में 35 रन लुटा दिए.

नाहिद राणा की रफ्तार के आगे कांपे बल्लेबाज

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो उनके लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ. पिच पर मिल रही अतिरिक्त उछाल और गति का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के उभरते हुए तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने पाकिस्तानी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया। राणा ने 24 रन देकर 5 विकेट झटके और मेहमान टीम की कमर तोड़ दी. उनके इस घातक स्पेल ने पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया, जो उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में भी पूरी तरह से दिशाहीन नजर आया. राणा की गेंदों की गति और सटीकता का पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था.

मध्यम क्रम की विफलता बनी हार की मुख्य वजह

पाकिस्तान ने मैच की शुरुआत एक हद तक स्थिरता के साथ की थी और 10वें ओवर तक टीम का स्कोर एक विकेट पर 41 रन था. लेकिन साहिबजादा फरहान (27) के आउट होते ही जैसे विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया. पाकिस्तान ने अपने आखिरी 9 विकेट केवल 73 रनों के भीतर गंवा दिए. अनुभवी मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व वाले मध्यक्रम ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया. रिजवान महज 10 रन बनाकर विकेट के पीछे लपके गए, जबकि सलमान अली आगा केवल 5 रन ही बना सके. डेब्यू कर रहे माज सदाकत (18) और शामील हुसैन (4) के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच का अंतर साफ नजर आया और वे राणा की रफ्तार का शिकार बन गए.