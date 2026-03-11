Advertisement
trendingNow13137493
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप के बाद फिर पाकिस्तान की बेइज्जती... बांग्लादेश के खिलाफ बनाया सबसे छोटा स्कोर, बाबर आजम के बिना हारे

टी20 वर्ल्ड कप के बाद फिर पाकिस्तान की बेइज्जती... बांग्लादेश के खिलाफ बनाया सबसे छोटा स्कोर, बाबर आजम के बिना हारे

Bangladesh vs Pakistan ODI: बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई है. बाबर आजम की गैरमौजूदगी में टीम महज 114 रनों पर सिमट गई. नाहिद राणा के पंजे में शाहीन अफरीदी की सेना फंस गई. सीरीज का दूसरा मैच 13 मार्च और तीसरा मैच 15 मार्च को होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: X/@BCBtigers
Photo Credit: X/@BCBtigers

Bangladesh vs Pakistan ODI: मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बुधवार (11 मार्च) को खेले गए पहले वनडे मुकाबले में एक नए रंग-रूप वाली पाकिस्तानी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के इस शुरुआती मैच में पाकिस्तान की पूरी टीम महज 114 रनों के मामूली स्कोर पर ढेर हो गई. बांग्लादेश ने इसके बाद आसानी से मैच को अपने नाम कर लिया. पूर्व कप्तान बाबर आजम की अनुपस्थिति में टीम कुछ खास नहीं कर पाई. टी20 वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी और अब बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार ने जख्मों पर नमक छिड़क दिया है.

पाकिस्तान का यह प्रदर्शन क्रिकेट जगत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था. जहां इस दिन को 'मेन इन ग्रीन' के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा था, वहीं मैदान पर उनके हालिया टी20 वर्ल्ड कप की विफलता के भूत टीम का पीछा करते नजर आए. ऐसा लगा मानो टीम अब भी उस हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है. बता दें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में अपना लोएस्ट स्कोर बनाया है. इससे पहले उसने 1999 में 161 रन बनाए थे.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बांग्लादेशी बल्लेबाजों के सामने बेबस हुए अफरीदी

बांग्लादेश की टीम ने 115 रनों के छोटे से लक्ष्य को बेहद आसान बना दिया और महज 15.1 ओवर में ही जीत हासिल कर ली. अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर कर शाहीन अफरीदी के नेतृत्व में मैदान पर उतरी इस नई पाकिस्तानी टीम को आठ विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. बांग्लादेश ने 209 गेंदें शेष रहते ही यह मुकाबला अपने नाम कर लिया. तंजीद हसन ने बांग्लादेश की जीत की इबारत लिखी, जिन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 67 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी में पांच शानदार छक्के और सात चौके शामिल थे. दूसरी ओर, कप्तान शाहीन अफरीदी गेंद से कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके और उन्होंने अपने 5 ओवरों में 35 रन लुटा दिए.

ये भी पढ़ें: ट्रॉफी को मंदिर-मस्जिद से जोड़ने पर भड़के गंभीर, कीर्ति आजाद को दिया करारा जवाब

नाहिद राणा की रफ्तार के आगे कांपे बल्लेबाज

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो उनके लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ. पिच पर मिल रही अतिरिक्त उछाल और गति का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के उभरते हुए तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने पाकिस्तानी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया। राणा ने 24 रन देकर 5 विकेट झटके और मेहमान टीम की कमर तोड़ दी. उनके इस घातक स्पेल ने पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया, जो उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में भी पूरी तरह से दिशाहीन नजर आया. राणा की गेंदों की गति और सटीकता का पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था.

ये भी पढ़ें: 3AC की टिकट, चेहरा छिपाकर ट्रेन का सफर... शिवम दुबे पर ये कैसी मुसीबत? बताई बड़ी वजह

मध्यम क्रम की विफलता बनी हार की मुख्य वजह

पाकिस्तान ने मैच की शुरुआत एक हद तक स्थिरता के साथ की थी और 10वें ओवर तक टीम का स्कोर एक विकेट पर 41 रन था. लेकिन साहिबजादा फरहान (27) के आउट होते ही जैसे विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया. पाकिस्तान ने अपने आखिरी 9 विकेट केवल 73 रनों के भीतर गंवा दिए. अनुभवी मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व वाले मध्यक्रम ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया. रिजवान महज 10 रन बनाकर विकेट के पीछे लपके गए, जबकि सलमान अली आगा केवल 5 रन ही बना सके. डेब्यू कर रहे माज सदाकत (18) और शामील हुसैन (4) के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच का अंतर साफ नजर आया और वे राणा की रफ्तार का शिकार बन गए.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Pakistan cricketBabar Azam

Trending news

15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
amit shah
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
Jagadguru Satishacharya Ji
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
amit shah
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
harish rana case
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, LPG सप्लाई को लेकर कही ये बात
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, LPG सप्लाई को लेकर कही ये बात
पलक झपकती नहीं... इच्छामृत्यु का फैसला देते जज भावुक, अब हरीश के साथ क्या होगा
Harish Rana Euthanasia Case
पलक झपकती नहीं... इच्छामृत्यु का फैसला देते जज भावुक, अब हरीश के साथ क्या होगा
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात