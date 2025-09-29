Advertisement
trendingNow12940595
Hindi Newsक्रिकेट

फिर जलील हुआ पाकिस्तान... पांचवीं बार भारत से फाइनल हारा, अजेय टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

India vs Pakistan Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने नौवीं बार खिताब पर कब्जा कर लिया. सूर्यकुमार यादव की टीम ने इस टूर्नामेंट में सातों मैच जीते. उसने अजेय रहते हुए एशिया कप को अपने नाम किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिर जलील हुआ पाकिस्तान... पांचवीं बार भारत से फाइनल हारा, अजेय टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

India vs Pakistan Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने नौवीं बार खिताब पर कब्जा कर लिया. सूर्यकुमार यादव की टीम ने इस टूर्नामेंट में सातों मैच जीते. उसने अजेय रहते हुए एशिया कप को अपने नाम किया. पाकिस्तान एक बार फिर से बुरी तरह हारा है. उसे लगातार तीसरी बार भारत से इस एशिया कप में हार मिली है. इससे पहले ग्रुप राउंड और सुपर-4 में उसे सूर्या की सेना ने परास्त किया था.

पांचवीं बार पाकिस्तान को फाइनल में हराया

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पांचवीं बार कोई फाइनल मैच जीता है. इससे पहले 1984/85 में बेंसन एंड हेज कप, 1997/98 में इंडिपेंडेंस कप (बेस्ट ऑफ थ्री), 1997/98 में इंडिपेंडेंस कप (बेस्ट ऑफ थ्री), 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तानी टीम को हराया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: सूर्यकुमार ने सलमान आगा पर कसा शिकंजा तो तिलमिला गए वसीम अकरम, कमेंट्री में शुरू कर दी 'नाटक-नौटंकी'

30 रन के अंदर 3 विकेट गंवाने के बाद T20I में भारत का सफल रन चेज

खिलाफ पाकिस्तान, मीरपुर, एशिया कप 2016 (8/3, टारगेट: 84)
खिलाफ पाकिस्तान, कोलकाता, टी20 वर्ल्ड कप 2016 (23/3, टारगेट: 119)
खिलाफ पाकिस्तान, मेलबर्न, टी20 वर्ल्ड कप 2022 (26/3, टारगेट: 160)
खिलाफ पाकिस्तान, दुबई, एशिया कप, 2025 (20/3, टारगेट: 147)

ये भी पढ़ें: IND vs PAK: पहले ब्रह्मोस ने धोया, अब चला टीम इंडिया का राफेल, एशिया कप में जीत का तिलक

भारत के नाम जबरदस्त रिकॉर्ड

भारत ने अब तक पिछले पांच एशिया कप में से चार में जीत हासिल की है. कुल मिलाकर नौ (7 ODI और 2 T20I) खिताब भारत के खाते में हैं. भारत ने 2023 के बाद से मल्टी नेशनल टूर्नामेंटों में पूरे हुए 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से प्रत्येक में जीत हासिल की है. एशियाई खेल 2023 में दो, टी20 विश्व कप 2024 में आठ और एशिया कप 2025 में सात जीत मिली है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanAsia Cup 2025

Trending news

TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
;