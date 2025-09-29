फिर जलील हुआ पाकिस्तान... पांचवीं बार भारत से फाइनल हारा, अजेय टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

India vs Pakistan Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने नौवीं बार खिताब पर कब्जा कर लिया. सूर्यकुमार यादव की टीम ने इस टूर्नामेंट में सातों मैच जीते. उसने अजेय रहते हुए एशिया कप को अपने नाम किया. पाकिस्तान एक बार फिर से बुरी तरह हारा है. उसे लगातार तीसरी बार भारत से इस एशिया कप में हार मिली है. इससे पहले ग्रुप राउंड और सुपर-4 में उसे सूर्या की सेना ने परास्त किया था.

पांचवीं बार पाकिस्तान को फाइनल में हराया

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पांचवीं बार कोई फाइनल मैच जीता है. इससे पहले 1984/85 में बेंसन एंड हेज कप, 1997/98 में इंडिपेंडेंस कप (बेस्ट ऑफ थ्री), 1997/98 में इंडिपेंडेंस कप (बेस्ट ऑफ थ्री), 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तानी टीम को हराया था.

30 रन के अंदर 3 विकेट गंवाने के बाद T20I में भारत का सफल रन चेज

खिलाफ पाकिस्तान, मीरपुर, एशिया कप 2016 (8/3, टारगेट: 84)

खिलाफ पाकिस्तान, कोलकाता, टी20 वर्ल्ड कप 2016 (23/3, टारगेट: 119)

खिलाफ पाकिस्तान, मेलबर्न, टी20 वर्ल्ड कप 2022 (26/3, टारगेट: 160)

खिलाफ पाकिस्तान, दुबई, एशिया कप, 2025 (20/3, टारगेट: 147)

भारत के नाम जबरदस्त रिकॉर्ड

भारत ने अब तक पिछले पांच एशिया कप में से चार में जीत हासिल की है. कुल मिलाकर नौ (7 ODI और 2 T20I) खिताब भारत के खाते में हैं. भारत ने 2023 के बाद से मल्टी नेशनल टूर्नामेंटों में पूरे हुए 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से प्रत्येक में जीत हासिल की है. एशियाई खेल 2023 में दो, टी20 विश्व कप 2024 में आठ और एशिया कप 2025 में सात जीत मिली है.