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Hindi Newsक्रिकेटमुंह दिखाने लायक नहीं बचा पाकिस्तान! सलमान आगा ने दिया था बहादुरी का चैलेंज, बांग्लादेश ने घर बुलाकर कूटा

मुंह दिखाने लायक नहीं बचा पाकिस्तान! सलमान आगा ने दिया था 'बहादुरी' का चैलेंज, बांग्लादेश ने घर बुलाकर कूटा

Bangladesh vs Pakistan: मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से हराकर इतिहास रच दिया. सलमान आगा की चुनौती को स्वीकार करते हुए मेजबान टीम ने पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल कर ली. नाहिद राणा और कप्तान नजमुल हुसैन शांतो इस यादगार जीत के नायक रहे.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 12, 2026, 09:26 PM IST
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बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान टेस्ट मैच
बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान टेस्ट मैच

Bangladesh vs Pakistan: कभी-कभी प्रेरणा के लिए सिर्फ एक छोटे से ट्रिगर की जरूरत होती है और बांग्लादेश को बिल्कुल वही मिला. सोमवार को सलमान आगा ने बांग्लादेश को एक खुली चुनौती दी थी कि अगर आपमें हिम्मत है, तो पाकिस्तान को 70 ओवरों में 260 रनों का लक्ष्य दें और हम जीत के लिए खेलेंगे. उन्होंने न केवल यह कहा, बल्कि यह भी संकेत दिया कि मेजबान टीम इतनी बहादुर नहीं होगी कि ऐसा कर सके.

सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, ''निश्चित रूप से हम जीत के लिए जाएंगे. अगर वे ऐसा करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं और हमें 70 ओवर और 260 रन देते हैं, तो हम निश्चित रूप से लक्ष्य का पीछा करेंगे. लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे.'' सलमान का यह बयान पाकिस्तान पर भारी पड़ गया. उसे हार का सामना करना पड़ा.

बांग्लादेश ने चुनौती का दिया जवाब

मैच का मनोवैज्ञानिक रुख वहीं बदल गया. बारिश के खतरे और बांग्लादेश के पास केवल 179 रनों की बढ़त होने के कारण मैच ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था. पांचवें दिन बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान पर आग उगलते हुए उतरे और केवल 20 ओवरों में 88 रन बना डाले. उन्होंने पाकिस्तान को 268 रनों का लक्ष्य देकर सलमान की चुनौती को सचमुच स्वीकार कर लिया.

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मीरपुर में नया इतिहास रचा गया

बांग्लादेश 104 रनों की शानदार जीत दर्ज करने और दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के बाद ही रुका. यह पहली बार था जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने घर (घरेलू टेस्ट) में हराया था. साथ ही 2024 में पाकिस्तान को उन्हीं के घर में 2-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद यह उनकी पाकिस्तान पर लगातार तीसरी टेस्ट जीत थी.

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पहली पारी में बांग्लादेश ने रखी जीत की नींव

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रन बनाकर मजबूत आधार तैयार किया. उनके बल्लेबाजों ने एक कठिन पिच पर जबरदस्त धैर्य और कौशल दिखाया. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को पहली पारी में 386 रनों पर समेट दिया और 27 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की, जिसमें मेहदी हसन मिराज के पांच विकेट निर्णायक साबित हुए.

कप्तान शांतो ने जीत की राह कैसे आसान की?

तीसरे और चौथे दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ने के बावजूद बांग्लादेश ने अपना आक्रामक रवैया बनाए रखा. पांचवें दिन 179 रनों की बढ़त से आगे खेलते हुए कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने 87 रनों की बेहतरीन पारी के साथ टीम का नेतृत्व किया. बांग्लादेश ने तेजी से रन बनाए और 240/9 पर पारी घोषित कर दी, जिससे पाकिस्तान को एक टूटती हुई पिच पर 268 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला.

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नाहिद राणा ने टेकने पर मजबूर किया 

पाकिस्तान की लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश कभी भी लय नहीं पकड़ सकी. तस्कीन अहमद के शुरुआती झटकों ने मेहमान टीम को दबाव में डाल दिया, जिसके बाद युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने मैच का सबसे घातक स्पेल फेंका. मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के छोटे से संघर्ष के बाद राणा ने इन दोनों मुख्य बल्लेबाजों को आउट किया और अपनी तेज रफ्तार और अनुशासन से निचले क्रम को तहस-नहस कर दिया. डेब्यूटेंट अब्दुल्ला फजल ने 66 रनों के साथ कड़ा संघर्ष किया, लेकिन दबाव के आगे पाकिस्तान की बल्लेबाजी एक बार फिर बिखर गई. बांग्लादेश ने इस ऐतिहासिक जीत को पूरा किया और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के महत्वपूर्ण अंक भी अपने नाम किए.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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