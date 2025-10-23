WTC Points Table: साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान की शर्मनाक हार, पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल, हफ्ते भर में भारत से हो गया नीचे

World Test Championship Points Table: पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा है. रावलपिंडी में एडेन मार्करम की कप्तानी वाली अफ्रीकी टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की. इससे पहले लाहौर में पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच 93 रनों से जीता था. पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट में हार से सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई. इससे उसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में नुकसान उठाना पड़ा. अब वह दूसरे से सीधे पांचवें स्थान पर खिसक गया है.

पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव

पाकिस्तान के पांचवें स्थान पर खिसकने से चौथे स्थान पर काबिज भारत के अंक प्रतिशत (पीसीटी) ने उसे श्रीलंका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया. अब वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में 24 अंक हासिल करने के बाद भारत दूसरे स्थान पर काबिज श्रीलंका के 66.67 अंकों के करीब पहुंच गया है. साउथ अफ्रीका ने जीत के साथ चौथा स्थान हासिल कर लिया है.

पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया

इस बीच, ऑस्ट्रेलिया (100.00 पीसीटी) अब तक खेले गए अपने सभी तीन टेस्ट जीतकर तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है. भारत ने अब तक इस चक्र में खेले गए सात टेस्ट मैचों में से चार जीते हैं. इंग्लैंड (43.33) पांच टेस्ट मैचों में दो जीत, दो ड्रॉ और एक हार के साथ छठे नंबर पर है. वहीं, बांग्लादेश (16.67) दो टेस्ट मैचों में एक ड्रॉ और एक हार के साथ दूसरे स्थान पर है. सातवें नंबर पर है. वेस्टइंडीज (0) ने इस चक्र में अब तक खेले गए सभी पांच टेस्ट हारे हैं. वह आठवें क्रम पर है. न्यूजीलैंड ने इस चक्र में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है.

पहली पारी में साउथ अफ्रीका को मिली थी बढ़त

रावलपिंडी में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तानी टीम ने पहली पारी में 333 रन बनाए. कप्तान शान मसूद ने 87, जबकि सऊद शकील ने 66 रन की पारी खेली. इनके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन बनाए. मेहमान टीम से केशव महाराज ने सर्वाधिक 7 विकेट अपने नाम किए. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने पहली पारी में 404 रन बनाकर बढ़त हासिल की. साउथ अफ्रीका की ओर से सेनुरन मुथुसामी ने 89 रन की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने 76 रन टीम के खाते में जोड़े. पाकिस्तान की तरफ से इस पारी में आसिफ अफरीदी ने 6 विकेट हासिल किए.

मैच के चौथे दिन साउथ अफ्रीका की आसान जीत

पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी पारी में महज 138 रन ही बना सकी. इस पारी में बाबर आजम ने 87 गेंदों में 50 रन बनाए. साउथ अफ्रीकी गेंदबाज हार्मर ने 6 विकेट लिए. इसी के साथ साउथ अफ्रीका को जीत के लिए महज 68 रन का टारगेट मिला. मुकाबले के चौथे दिन आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम को रयान रिकेल्टन और कप्तान एडन मार्करम ने शानदार शुरुआत दिलाई. सलामी जोड़ी के बीच 11.3 ओवरों में 64 रन की साझेदारी हुई. मार्करम 45 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए, जिसके कुछ देर बाद स्टब्स भी चलते बने. यहां से रिकल्टन (नाबाद 25) ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया. टेस्ट सीरीज के बाद दोनों देशों के बीच तीन टी20 और इतने ही वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है.